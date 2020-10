Diretoria da Festa de Nazaré diz que Romaria dos Corredores não é oficial

A Diretoria da Festa de Nazaré emitiu um comunicado, nesta sexta-feira (16), informando que há um perfil no Instagram que diz ser de uma romaria oficial, a Romaria dos Corredores (@romariadoscorredores). Há até camisas à venda. Porém, essa romaria não é oficial, não faz parte do calendário de procissões do Círio e nem há qualquer romaria programada para este ano. A pandemia de covid-19 causou a suspensão de todos os eventos na rua. O perfil não é atrelado a nenhuma entidade religiosa.

"Por determinação da Arquidiocese de Belém e atendendo às recomendações dos órgãos de saúde e da Vigilância Sanitária, não estão autorizadas quaisquer manifestações de fé que se traduzam em procissões, romarias, etc. Portanto, não há à venda nenhuma camisa oficial. Desconhecemos a destinação dos valores arrecadados com a venda das camisas anunciadas nesta conta no Instagram", diz a nota da Diretoria da Festa.

A Redação Integrada de O Liberal já entrou em contato com o perfil para os administradores comentarem.