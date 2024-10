Diretor de procissões do Círio de Nazaré explica significado da Procissão da Festa

A Procissão da Festa, romaria oficial do Círio de Nazaré realizada neste sábado (26), é uma forma de agradecimento a todos que fazem parte da festa da padroeira da Amazônia.

De acordo com Antônio Sousa, diretor de procissões do Círio, o agradecimento se estende a “todas as comunidades, pastorais, voluntários, imprensa e órgãos de segurança e saúde que nos apoiaram durante toda essa quinzena”.

A edição deste ano da Procissão da Festa é realizada no sábado, mas, tradicionalmente, a romaria é feita em um domingo. “Devido ao segundo turno [das eleições de 2024], achamos melhor antecipar [a procissão] para as pessoas estarem tranquilas para votar amanhã”, completa.

A Procissão deverá ter início às 17h. Estima-se que 5 mil pessoas devem comparecer para homenagear Nossa Senhora de Nazaré durante a programação. Ao todo, são 2,3 quilômetros de percurso, previstos para durar cerca de 2h. A romaria sairá da Comunidade e vai seguir pela rua Domingos Marreiros, travessa 9 de Janeiro, rua Antônio Barreto, av. Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré, até a Praça Santuário.