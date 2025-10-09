DFN anuncia mudança no local de saída da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciou na noite desta quinta-feira, 9, uma mudança no local de saída da Romaria Fluvial, uma das mais tradicionais procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A partir deste ano, a romaria partirá do Novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, substituindo o antigo Trapiche de Icoaraci.

De acordo com a DFN e a Marinha do Brasil, a alteração foi definida para garantir mais segurança e melhor estrutura aos participantes e embarcações envolvidas na procissão.

A programação e os horários permanecem os mesmos, e a expectativa é que a mudança proporcione mais conforto aos romeiros e uma melhor organização da saída, que reúne centenas de embarcações decoradas e milhares de fiéis nas águas da Baía do Guajará.