Devotos visitam Nossa Senhora de Nazaré e entregam promessas na praça Santuário

A movimentação no entorno da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré foi intensa nesta segunda (11), desde o começo da manhã pós-Círio. Os romeiros compareceram para assistir às missas, amarrar fitinhas nas grades, entregar objetos de promessas e aproveitar a presença da Berlinda para registrar fotos e reforçar a fé.

Os devotos que queiram assistir às missas na Basílica Santuário e ver de mais perto a Imagem Original de Nossa Senhora, podem comparecer de segunda a sábado, das 5h até 21h. No domingo, 6h às 22h. As celebrações estão ocorrendo normalmente e fiéis só entrarão se estiverem usando máscara e com cartão de vacinação completo (duas doses). O acesso está sendo feito por grupos e respeitando todos os critérios sanitários.

A partir das 6h da manhã, a Praça Santuário já estará recebendo as famílias que desejam deixar suas promessas e visitar a Berlinda. A Imagem Peregrina estará disponível para visitação até o dia 24 de outubro, das 8h às 22h. Quem não perdeu a oportunidade para agradecer todas as bênçãos alcançadas foi Maria de Fatima, auxiliar de serviços gerais.

"Queria estar presente na procissão de ontem, mas tive um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente e meu corpo está com limitações. Vim pegar um resultado de exames que fica próximo da Basílica e aproveitei para ver a Santa. Todos os anos acompanho e parei por causa da pandemia. A minha recuperação está rápida e dedico a Nossa Senhora de Nazaré", conta, emocionada.

Para quem não pôde ir na procissão não-oficial deste domingo (10), ainda dá tempo para entregar as promessas. Também até o dia 24, de 6h até 20h, três carros estarão disponíveis para receber os diversos objetos. Após a conclusão, a Guarda de Nossa Senhora encaminha os objetos de cera, de miriti, livros, bonecos e vários outros itens para a Casa de Plácido.

Os médicos Mariana Panovich e Renan Gavião foram até a Praça Santuário agradecer a saúde do filho. Com um pequeno pulmão de cera, eles depositaram em um dos carros o objeto que representa a graça alcançada. "Há cinco meses, nosso filho teve uma grave pneumonia e quase precisou ir para o Centro de Terapia Intensivo (CTI). Durante todos os dias de aflição, pedimos pela intercessão de Maria e fomos abençoados. Estamos aqui para cumprir a nossa promessa e agradecer", relata Renan Galvão.



