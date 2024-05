Devotos aguardam divulgação do cartaz do círio por baixo de chuva

Mesmo com chuva, devotos já começam a lotar a frente da Basílica santuário de Nazaré, na noite desta sexta-feira (31). Após a missa, por volta das 19h, será apresentado o Cartaz do Círio 2024. A apresentação A produção do Cartaz é de responsabilidade da Diretoria de Marketing, uma das oito diretorias que compõem a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, com a participação da seguinte equipe técnica: Oswaldo Mendes, diretor de criação; Guilherme Lamoglia, ilustrador; Karol Coelho, fotógrafa; e Marcelo Martins, produção e arte e finalização.