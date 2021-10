Devotos acompanham a celebração do Círio pelas redes sociais

Antes da pandemia, tradicionalmente, a família da pedagoga Syanne Ferreira, 45 anos, tinha o costume de participar de todas as celebrações do Círio na Trasladação, acompanhar a passagem da Santa na avenida Presidente Vargas, além de participar das missas na Basílica de Nazaré.

Com a decisão da Diretoria do Círio de manter, mais este ano, a suspensão das romarias, a pedagoga optou por ficar em casa com a família, e celebrar o momento tão aguardado do ano, de uma forma diferente. Ela participará das celebrações de forma online, por meio das redes sociais.

“Na abertura da Festa, ficaremos em casa e participaremos das missas através das redes sociais. Durante toda festividade do Círio, permaneceremos envolvidos nas orações em casa, cheios de amor, gratidão e fé, com a esperança de dias melhores”, contou.

Como em 2020, neste ano, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré não será conduzida entre os fiéis no tradicional domingo do Círio. Na sexta, haverá o translado até Ananindeua e Marituba, de carro, rápido para evitar aglomerações. E no, domingo, a imagem fará um sobrevoo pela capital paraense.

Syanne explica como será a celebração deste ano. “Eu e minha família faremos a leitura diária dos encontros no livro de peregrinações 2021, será uma oportunidade para refletirmos o puro amor de Maria e crescermos no conhecimento do Evangelho. Neste período, faremos nossas orações e louvores. Preparamos um espaço para acolher a mãe de Cristo, com flores, vela e a Bíblia”, declarou.

Pelo segundo ano consecutivo, com objetivo de manter os protocolos de segurança e saúde, e evitar a proliferação do coronavírus e variantes, a Diretoria da Festa de Nazaré decidiu realizar o Círio sem procissões e romarias. Como no ano passado, os devotos são estimulados a acompanhar as celebrações pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém.

Depois que o perigo de adoecimento passar, ela diz que escolherá um dia da semana para fazer a visita à Basílica de Nazaré de forma presencial. “Para render graças e homenagens a nossa Mãe”, disse. A Secretaria de Segurança Pública (Segup) informou que as mudanças no Círio são necessárias para garantir a proteção e saúde dos fiéis e impedir o avanço do coronavírus.