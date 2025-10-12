Devoto carrega cruz no Círio em agradecimento pela recuperação dos pais

Ainda nas primeiras horas da manhã deste domingo (12/10), antes do início da procissão do Círio de Nazaré 2025, o devoto Henry Brandão, de 51 anos, foi visto em frente à Igreja da Sé, no bairro da Cidade Velha, carregando uma cruz de madeira para pagar uma promessa. O gesto de fé foi feito em agradecimento pela recuperação de seus pais, que enfrentaram sérios problemas de saúde nos últimos anos.

O promesseiro contou que decidiu cumprir o voto após o pai superar complicações cardíacas e a mãe se recuperar de uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Em sinal de gratidão, ele confeccionou uma cruz com cerca de três metros de altura por dois de largura e se comprometeu a percorrer todo o trajeto da procissão carregando-a até a Basílica Santuário de Nazaré.

Durante o percurso, Henry também permite que outros fiéis amarrem fitas em uma estrutura de metal fixada à cruz, simbolizando pedidos e agradecimentos à padroeira dos paraenses. A caminhada, feita em silêncio e devoção, reflete o espírito de fé que toma conta das ruas de Belém na manhã do Círio, uma das maiores manifestações religiosas do país.