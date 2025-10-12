Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Devota distribui mais de 2 mil toalhas como forma de agradecimento no Círio 2025

Pelo terceiro ano consecutivo, a devota cumpre uma promessa feita à Nossa Senhora de Nazaré, distribuindo toalhas aos romeiros durante a procissão

Bruna Dias e Fabyo Cruz
fonte

Devota distribui mais de 2 mil toalhas como forma de agradecimento no Círio 2025 (Bruna Dias/Especial para O Liberal)

Ao lado do neto Pietro Araújo, de 7 anos, e de outros familiares, a devota Vaneide Silva, de 58 anos, participa na manhã deste domingo (12/10) do Círio de Nazaré 2025, em Belém. Pelo terceiro ano consecutivo, ela cumpre uma promessa feita à Nossa Senhora de Nazaré, distribuindo toalhas aos romeiros durante a procissão.

Segundo Vaneide, as toalhas são compradas ao longo do ano e entregues aos fiéis como forma de proporcionar conforto durante o percurso da procissão. Neste Círio, ela reuniu mais de 2 mil unidades, resultado de um trabalho contínuo e coletivo com o apoio da família. O gesto, que se repete há três anos, simboliza a gratidão por uma graça recebida, descrita por ela como um momento de profunda emoção e fé.

Com os olhos marejados, Vaneide relatou que a promessa representa uma forma de agradecer à padroeira pela intercessão em um pedido feito em um momento difícil para sua família. Para ela, estar presente na festividade e poder contribuir com os devotos que acompanham a procissão é uma forma de retribuir a bênção alcançada e renovar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda