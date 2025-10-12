Devota distribui mais de 2 mil toalhas como forma de agradecimento no Círio 2025

Ao lado do neto Pietro Araújo, de 7 anos, e de outros familiares, a devota Vaneide Silva, de 58 anos, participa na manhã deste domingo (12/10) do Círio de Nazaré 2025, em Belém. Pelo terceiro ano consecutivo, ela cumpre uma promessa feita à Nossa Senhora de Nazaré, distribuindo toalhas aos romeiros durante a procissão.

Segundo Vaneide, as toalhas são compradas ao longo do ano e entregues aos fiéis como forma de proporcionar conforto durante o percurso da procissão. Neste Círio, ela reuniu mais de 2 mil unidades, resultado de um trabalho contínuo e coletivo com o apoio da família. O gesto, que se repete há três anos, simboliza a gratidão por uma graça recebida, descrita por ela como um momento de profunda emoção e fé.

Com os olhos marejados, Vaneide relatou que a promessa representa uma forma de agradecer à padroeira pela intercessão em um pedido feito em um momento difícil para sua família. Para ela, estar presente na festividade e poder contribuir com os devotos que acompanham a procissão é uma forma de retribuir a bênção alcançada e renovar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré.