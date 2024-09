Defesa Civil Realiza Treinamento de Voluntários para o Círio 2024

A Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) começou, neste sábado (14), o treinamento para os voluntários que atuarão como socorristas durante as procissões do Círio de Nazaré 2024. Aproximadamente 150 voluntários participam desta fase de capacitação. A participação é obrigatória para todos os voluntários, incluindo aqueles com experiência prévia na área de saúde, devido à natureza específica de um evento com grande volume de pessoas envolvidas.



A Defesa Civil atuará com oito postos de atendimento durante a Trasladação e nove durante o Círio. Cada posto contará com cerca de 100 voluntários, que serão capacitados para fornecer primeiros socorros e assegurar o transporte seguro das vítimas até os postos, onde serão atendidas por equipes médicas compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O treinamento será conduzido por instrutores da Defesa Civil, que são voluntários qualificados e membros de empresas e instituições de ensino. Esses instrutores foram selecionados com base em suas habilidades e experiência prática, incluindo bombeiros da reserva e profissionais da saúde. Além disso, duas instituições de ensino superior estão colaborando com a Defesa Civil. Uma delas iniciou seu treinamento há duas semanas, com aproximadamente 70 a 80 participantes, enquanto a outra começa no mesmo sábado, treinando cerca de 150 socorristas

O papel dos voluntários do Círio vai além do atendimento fisiológico. É uma oportunidade de contribuir para a realização de um evento de grande relevância cultural e religiosa. A participação proporciona uma chance de vivenciar de perto a rica cultura e tradição paraense, ao mesmo tempo em que reforça a solidariedade e o acolhimento característicos do evento. Os voluntários também enfrentarão o desafio de lidar com a emoção dos romeiros, garantindo que todos possam participar do Círio de forma segura e significativa.