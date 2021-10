Cruz Vermelha prepara 500 voluntários que vão atuar no Círio deste ano

Há cerca de 40 anos, a Cruz vermelha, organização sem fins lucrativos, atua no Pará prestando serviços de assistência humanitária. Mesmo desenvolvendo trabalhos ao longo do ano, o principal período de atuação é durante o Círio de Nazaré. Este ano, apesar de não haver procissões presenciais oficiais, os voluntários da Cruz Vermelha se preparam para atuar no Círio 2021, a partir da próxima semana. Devem ser 500 pessoas envolvidas na missão.

Em 2020, mesmo sem a realização do Círio de Nazaré presencial, por conta da pandemia de covid-19, a Cruz Vermelha manteve os trabalhos como nos anos anteriores, preparando os voluntários para atender os promesseiros e o público que decidiu acompanhar as comemorações da quadra nazarena. Apesar da expectativa da realização do Círio presencial este ano, a diretoria da festa de Nazaré anunciou que o Ciro 2021 segue os mesmos moldes do ano passado, sem as procissões. Contudo foi permitido a presença dos fiéis durante as missas.

Com a diminuição dos casos de covid-19 no estado do Pará e com a vacinação de grande parte dos adultos maiores de 18 anos, com primeira e segunda dose, a expectativa é que este ano, apesar das restrições, um número alto de fiéis acompanhem alguns eventos da festividade de Nossa Senhora de Nazaré.

“No ano passado, estávamos bem mais restritos. Estávamos vivendo um período crítico da pandemia. Mesmo assim, muitas pessoas vieram a Belém pra pagar promessas. A Cruz Vermelha esteve presente em todos os dias. Com a melhora no cenário da pandemia, acreditamos que este ano muitos fiéis devem participar do Círio, mesmo com as restrições”, explica Thatyana Nascimento, coordenadora do Departamento de Juventude e Auxiliar do departamento de comunicação da Cruz Vermelha.

Normalmente, durante os dias de procissões do Círio de Nazaré, cerca de 2 mil voluntários da Cruz Vermelha trabalham no atendimento aos fiéis. Esse quantitativo inclui efetivos e temporários, aqueles treinados apenas para atuarem em ocasiões especiais.

Este ano, cerca de 500 voluntários efetivos estão sendo preparados para atender a demanda do Círio. Os trabalhos já começam no sábado (2). “Como no ano passado, vão trabalhar somente os voluntários efetivos. Nos anos anteriores, abrimos as inscrições para que todos pudessem se inscrever e trabalhar no Círio. Como não vamos ter procissões, diminuímos a participação dos voluntários. No sábado, no Mangueirinho, os voluntários receberam a capacitação para o trabalho deste ano. A partir daí começam todos os nossos trabalhos até o fim das comemorações”, completa Thatyana.

Seis pontos de atendimento da Cruz Vermelha vamos ser montados este ano, no trajeto que vai da Catedral Metropolitana de Belém até a Basílica Santuário de Nazaré. A expectativa da Cruz Vermelha é que este ano sejam realizados três vezes mais atendimentos do que no ano passado.

Além de oferecer apoio e alimentação aos fiéis que chegam à cidade de Belém durante o Círio, a Cruz Vermelha também atende os feridos, faz troca de curativos, massagem, primeiros socorros e atendimentos assistenciais.