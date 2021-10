Cruz Vermelha estima pelo menos 500 mil romeiros no Círio 2021

Cerca de 500 mil romeiros foram às ruas para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, na manhã deste domingo (10), estima a Cruz Vermelha. Fábio Mota, coordenador de posto nas atividades da Quadra Nazarena, informou que a quantidade de pessoas nas ruas surpreendeu os voluntários, que seguem pedindo cuidado aos devotos da Padroeira da Amazônia.

O coordenador afirmou que a organização de ajuda humanitária, no Pará, já trabalhava com a hipótese de que 500 mil fiéis seguissem uma peregrinação não oficial, semelhante à ocorrida no ano passado, onde promesseiros saíram da Praça da Sé, em direção à Basílica Santuário, com objetivo de tentar acompanhar a chegada da imagem peregrina.

No Círio deste ano, 500 voluntários efetivos da Cruz Vermelha participaram dos atendimentos aos romeiros. “Nossos voluntários continuam pedindo para que as pessoas tenham cuidado, pois as ocorrências mais comuns vistas por eles foram ferimentos e mal súbitos”, diz o coordenador.

Fábio Mota recomendou àqueles que ainda pretendem fazer parte da romaria informal para que fiquem atentos ao cuidado com o corpo. ”Se alimentar bem, se hidratar e estar descansado é fundamental para poder chegar ao seu objetivo”, afirmou.

Sobre os atendimentos de hoje, o coordenador de posto nas atividades da Quadra Nazarena foram mais intensas, se comparadas a 2020. “Foi um círio atípico, mas comparado com o ano passado, houve um aumento de ocorrência. Tivemos, por exemplo, dez ocorrências no posto da Praça Santuário”, contou.

A organização sem fins lucrativos atua no estado há cerca de 40 anos, prestando serviços de assistência humanitária. Mesmo desenvolvendo trabalhos ao longo do ano, o principal período de atuação é durante o Círio de Nazaré.

(Colaboração de Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades de O Liberal)