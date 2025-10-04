Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Criadores do cartaz do Círio 2025 apostam em estética atemporal e traço manual

Obra une estilo Belle Époque e símbolo mariano para representar o tema ‘Maria, Mãe e Rainha de toda a criação’

Gabriel da Mota

A arte escolhida para representar o Círio de Nazaré em 2025 propõe uma experiência sensível de contemplação mariana. Em tons suaves e traços orgânicos inspirados no estilo art nouveau, o cartaz apresenta a Imagem Peregrina rodeada por lírios que se curvam em direção a Ela. Criado pela artista Letícia Nassar com ilustração de Luiz Paulo Ferreira, o projeto busca traduzir o tema do Círio 2025 — "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação" — com elegância e profundidade simbólica.

“Eu gosto muito da estética dos cartazes antigos do Círio. Isso é algo que me acompanha há muito tempo”, conta Letícia. Ao receber o convite da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) por meio da agência Mendes Comunicação, ela propôs criar um cartaz com influência da linguagem visual da Belle Époque, na virada do século XIX para o século XX.

“Eu queria algo que me remetesse aos Círios da minha infância. Quando vi o cartaz pronto, tive certeza de que muita gente sentiria a mesma coisa: uma saudade boa”.

image Luiz Paulo Ferreira e Letícia Nassar, ilustrador e criadora da arte do cartaz do Círio 2025 (Thiago Gomes / O Liberal)

Na peça deste ano, Nossa Senhora é envolvida por ramos florais, arabescos e uma coluna dourada que remete à presença divina. O lírio, ícone clássico da iconografia mariana, aparece aqui não apenas como atributo de pureza, mas como metáfora da criação que se curva diante da Mãe de Deus. “A Virgem Maria é a nova Eva, e Cristo em seus braços é o novo Adão. Os lírios que se inclinam são como toda a criação que se prostra diante dela, a porta por onde entra o Redentor”, explica Luiz Paulo.

Cartaz feito à mão resgata tradição visual e propõe ecologia espiritual

O processo de criação, segundo os autores, foi totalmente manual. Letícia e Luiz produziram croquis com lápis, aquarela e tinta, para depois digitalizar com qualidade adequada à impressão em grandes formatos. A digitalização ficou a cargo de Douglas dos Santos. Compõem ainda a equipe: Osmarino Souza, fotógrafo da Imagem Peregrina; e Marcelo Amorim, responsável pela produção. O projeto final foi um dos três cartazes desenvolvidos por eles e encaminhados à DFN, que também recebeu propostas de outros artistas. Segundo Letícia, a obra aprovada era a mais simples entre as opções: “Mas também era a mais fiel ao que a gente queria transmitir”.

Para os criadores, o cartaz é também uma forma de resistência. Em meio a críticas recorrentes sobre o uso de inteligência artificial na produção de peças visuais, eles fizeram questão de destacar que todo o trabalho foi feito à mão, valorizando o gesto devocional do traço humano.

“Assim como os mantos são bordados à mão, o cartaz também deve carregar esse cuidado. É uma expressão de fé feita por devotos”, afirma Letícia.

image Cartaz não se propõe a ilustrar a natureza em sentido ecológico literal, mas sim como criação teológica (Thiago Gomes / O Liberal)

O cartaz deste ano não se propõe a ilustrar a natureza em sentido ecológico literal, mas sim com uma ideia de criação teológica. “Igreja é igreja, COP é COP, e o Círio é uma festa religiosa. Apesar do tema falar de criação, estamos tratando da criação divina, que está acima da natureza”, defende Letícia. Ainda assim, a composição visual e cromática sugere uma ecologia espiritual, onde tudo é harmonia, reverência e origem comum.

Mais do que uma peça de divulgação publicitária, os autores enxergam o cartaz como um objeto devocional.

“A ideia é que ele não seja apenas o cartaz de 2025, mas um pôster de oração. Que ele possa ser emoldurado, colocado na parede, virar um pequeno oratório. Que as pessoas queiram ter em casa e rezar diante dele”, conclui Luiz Paulo.

Letícia concorda: “O papel do artista é criar algo bonito que convide o devoto a contemplar. Cabe à Igreja, nas homilias, aprofundar o tema. A imagem, sozinha, já é uma porta de entrada para a experiência da fé”, acrescenta.

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura, Atacadão, Liquigás, além do apoio da Vale.

