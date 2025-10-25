Corridinha do Círio 2025 traz saúde e alegria para crianças e adolescentes em Belém

A 16ª edição da Corridinha do Círio ocorreu na manhã deste sábado (25/10), no Portal da Amazônia, em Belém. A prova, voltada para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, integra a programação esportiva do Círio e ocorreu no mesmo dia da corrida de 5 quilômetros.

A ansiedade pela corrida era tanta, que as crianças até queimaram a largada na prova de 100 metros, divertindo todos que assistiam. Cada faixa etária teve um percurso diferente. Crianças de 5 a 6 anos disputam a prova dos 100 metros, enquanto adolescentes de 11 a 12 anos competem nos 300 m.

A Corridinha do Círio já existe há 16 anos. A prova se tornou uma tradição na capital paraense, é realizada paralelamente à Corrida do Círio e reúne milhares de pessoas anualmente.