Corda do Círio é exposta na Estação das Docas

A partir de hoje (23), os fiéis podem ver a corda Oficial do Círio 2023 na Estação das Docas. A chegada da corda levada pela Guarda de Nazaré e pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) contou com uma banda para animar o momento. O objeto está em exposição no Armazém 1 do complexo até a madrugada do dia 8 de outubro, quando sairá para a procissão. O importante símbolo da fé paraense estará disponível para visitação dos fiéis e turistas dentro do horário de funcionamento do logradouro turístico, com entrada franca.

A corda chegou por volta das 18h, uma hora depois do previso. O objeto poderá ser observado de perto dentro do horário de funcionamento da Estação, que atualmente abre de segunda a quinta de 10h às 23h, sextas e sábados de 10h à meia-noite, e aos domingos de 10h às 23h.

O diretor de procissões Antônio Sousa explica que a corda estará disponível para os romeiros a verem de perto. "Trabalhar e preparar a corda, já deixar nos pontos que ela vai ficar em outubro é um clima de Círio. A emoção cada vez maior, a proximidade das procissões. Isso para a gente como se diz é uma grande emoção, com muita fé, sabendo que essa corda vai ser um ícone para muita gente pagar sua promessa, tudo o que eles podem fazer. Essa vai ficar exposta até o Círio, e a da Trasladação na Estação Luciano Brambilla", informa.

A fiel Heliana Paredes, 78 anos, acompanhou a chegada da corda na Estação. Todos os anos ela acompanha alguns momentos especiais do Círio. "Neste ano, eu vim propositalmente para esse momento. Eu vim para ver a chegada da corda. Nos outros anos, eu vinha durante os outros dias da semana. Achei muito interessante. É mais um momento de fé, primoroso", declarou.

Ela pretende ir ainda para outros momentos importantes do Círio como a missa na saída da Trasladação no Colégio Gentil. "Outro momento importante é a procissão fluvial. Eu moro bem alto no 12 andar de fronte para baia. Eu vejo a procissão dos barcos todo ano, não perco nada, vejo tudo do apartamento. É muito lindo", destaca.