Corda do Círio 2021 passará por revisão geral neste sábado (25)

A vistoria da Corda do Círio 2021 está marcada para as 14h30, deste sábado (25), no Colégio Santa Catarina de Sena, no bairro de Nazaré, em Belém. Essa inspeção é de praxe e para nenhum romeiro ficar em dúvida, a Diretoria da Festa de Nazaré comunica que a fiscalização é necessária porque mesmo a corda não sendo usada nas procissões, este ano, ela será distribuída para exposição em diversos locais. "Uma forma de deixá-la mais próxima dos fiéis'', informa a entidade social da festividade.

Ainda segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, os locais para exposição da corda ainda são definidos. Segundo os diretores, além da exposição em alguns locais, a corda também será distribuída entre as 97 paróquias de Belém. Cada paróquia fará a sua própria programação, conforme aconteceu no ano de 2020.

A vistoria no colégio Santa Catarina de Sena vai examinar cada item, como as argolas, nós e estações, para saber se tudo está em perfeita condição de uso.

Pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia do novo coronavírus, o Círio de Nazaré acontecerá em formato diferente, sem as tradicionais procissões e com a imagem sendo levada em carro do Corpo de Bombeiros em Belém.

A programação deste ano começou no dia 10 de agosto passado e seguirá até o dia 24 de outubro, com carreatas, exposições e missas.