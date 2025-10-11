Capa Jornal Amazônia
Corda da Trasladação rompe ainda no início da procissão

O problema foi na estação 5. A estação 4 passou a ser a cabeça da corda.

Bruna Lima
Promesseiros seguem pela avenida Nazaré, na noite deste sábado (11), durante a Trasladação. Ainda no início da procissão, a corda rompeu. O acontecimento atrasou o início da procissão. O comentário em um grupo de whatsapp do Círio é que a corda rompeu entre as estações 4 e 5, quando passava na esquina da avenida Generalíssimo Deodoro.

A assessoria de comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré informou que: “estão justamente fazendo um reforço porque ela ameaçou arrebentar. Por isso estão aguardando”, mas um integrantes do grupo confirmou: “Rompimento da corda ". "Estou ao lado”.

Na sequência, a assessoria da diretoria informou: “O problema foi na estação 5. A estação 4 passou a ser a cabeça da corda. E seguimos a procissão."

