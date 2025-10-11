Conheça as programações do Círio 2025, celebrado neste domingo (12)

O segundo domingo do mês é lembrado pela grande procissão do Círio de Nazaré, momento mais aguardado pelos devotos. Neste domingo (12), além do percurso tradicional, os devotos também poderão participar de uma missa e aproveitar o Círio Musical 2025, que traz uma atração internacional neste ano.

Confira a programação deste domingo (12)

Missa do Círio

A tradicional Missa do Círio marca o início da programação dos devotos. Com início às 6h, ela será realizada na Catedral da Sé.

Procissão do Círio

A procissão inicia às 7h, com partida na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, até a Praça Santuário de Nazaré. São 3,6 km de percurso, onde cada passo é marcado por lágrimas, cânticos, promessas e gestos de gratidão. Milhares de pessoas se unem nas ruas para agradecer à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.

Círio Musical e Intercessão

Às 20h, a Concha Acústica da Praça Santuário irá receber a banda Anjos de Resgate, que já possui mais de 20 anos de estrada. O show marca o início da programação do Círio Musical 2025, que ocorre durante a quinzena nazarena com shows diários na Concha Acústica, no período de 12 a 25 de outubro, a partir das 20h.

Confira a programação do Círio Musical 2025:

12/10 – Anjos de Resgate

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz

15/10 – Dunga

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Junho Chu (Atração Internacional)

18/10 – Thiago Brado

19/10 – Flávio Vitor

20/10 – Missionário Shalom

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Adoração e Vida

23/10 – Tony Alysson

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

