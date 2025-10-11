Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Conheça as programações do Círio 2025, celebrado neste domingo (12)

Além da grande procissão, o dia terá missa e uma programação cultural

Ayla Ferreira*
fonte

Círio 2024. (Igor Mota / OLiberal)

O segundo domingo do mês é lembrado pela grande procissão do Círio de Nazaré, momento mais aguardado pelos devotos. Neste domingo (12), além do percurso tradicional, os devotos também poderão participar de uma missa e aproveitar o Círio Musical 2025, que traz uma atração internacional neste ano.

Confira a programação deste domingo (12)

Missa do Círio

A tradicional Missa do Círio marca o início da programação dos devotos. Com início às 6h, ela será realizada na Catedral da Sé.

Procissão do Círio

A procissão inicia às 7h, com partida na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, até a Praça Santuário de Nazaré. São 3,6 km de percurso, onde cada passo é marcado por lágrimas, cânticos, promessas e gestos de gratidão. Milhares de pessoas se unem nas ruas para agradecer à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.

Círio Musical e Intercessão

Às 20h, a Concha Acústica da Praça Santuário irá receber a banda Anjos de Resgate, que já possui mais de 20 anos de estrada. O show marca o início da programação do Círio Musical 2025, que ocorre durante a quinzena nazarena com shows diários na Concha Acústica, no período de 12 a 25 de outubro, a partir das 20h.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira]]

[[(standard.Article) Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?]]

Confira a programação do Círio Musical 2025:
12/10 – Anjos de Resgate
13/10 – Eliana Ribeiro
14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz
15/10 – Dunga
16/10 – Ministério Seráfico
17/10 – Junho Chu (Atração Internacional)
18/10 – Thiago Brado
19/10 – Flávio Vitor
20/10 – Missionário Shalom
21/10 – Rosa de Saron
22/10 – Adoração e Vida
23/10 – Tony Alysson
24/10 – Adriana Arydes
25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

programação

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda