Confira como será a abertura oficial do Círio 2024 nesta terça-feira (8)

A abertura oficial da 232ª edição do Círio de Nazaré será realizada nesta terça-feira (8/10). O evento iniciará com uma missa, às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, no bairro do Nazaré, em Belém. O celebrante será Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Ao final da missa, por volta das 19h, será celebrada a assinatura do documento de doação do governo do Estado para construção do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

De acordo com a Diretoria da Festa da Nazaré (DFN), após assinatura, o Clero, os convidados e representantes do governo do Estado e da Prefeitura de Belém presentes, irão para a frente da Basílica aguardar o momento em que as luzes da fachada da Igreja serão acesas. Com isso, será aberta oficialmente a Festividade Nazarena de 2024, com o início do show. Em seguida eles se dirigem ao Memorial de Nazaré, local onde haverá o lançamento da pedra fundamental da obra do Santuário.

Show de abertura

Após a abertura oficial, será o momento do show “Bendito Encontro”, composto pelo paraense Rhenan Sanches, a capixaba Jamily Tavares e o paraibano Felipe Alcântara. Entre os três jovens o desejo com a música “Bendito Encontro - É Círio” é unânime: propagar o amor de Nossa Senhora de Nazaré e fortalecer a fé dos jovens. O show terá ainda participações de Luiza Possi, Vitor Kley e Chico César.

Homenagens e Premiação

Na Casa de Plácido haverá a premiação dos vencedores do 30º Concurso de Redação do Círio. Beatriz dos Santos, primeira colocada, ganhará um notebook. Maria Luísa de Oliveira, segunda colocada, receberá um tablet, e Alesson Joaquim Batista, terceiro colocado, ganhará um smartphone. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios dos três primeiros colocados.

Em seguida, as instituições e empresas patrocinadoras do Círio 2024 receberão homenagens, como diplomas de reconhecimento e broches exclusivos do Círio, pela contribuição para a realização da festividade. Este evento é exclusivo para convidados. Neste momento, também receberão agradecimentos especiais os mais de 90 apoiadores do Círio 2024.

Programação

18h: Missa

19h: término da Missa e assinatura da parceria entre Governo do Estado, Arquidiocese de Belém, Padres Barnabitas e Diretoria da Festa de Nazaré

19h15: deslocamento para frente da Basílica para o ato simbólico de abertura

19h30: deslocamento para o Memória de Nazaré, para lançamento da pedra fundamental e a continuação da cerimônia de abertura