O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Concurso de Redação do Círio 2025 tem prova neste domingo (21); confira os detalhes

Estudantes do ensino médio participarão da prova no Centro Social de Nazaré. Resultado será divulgado no início de outubro.

Gabriel da Mota
fonte

Concurso chega à sua 31ª edição em 2025 propondo uma reflexão sobre o tema do Círio deste ano: "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação" (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

A prova do XXXI Concurso de Redação do Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), ocorrerá neste domingo, dia 21, no Centro Social de Nazaré, em Belém. O evento busca incentivar alunos do ensino médio, de escolas públicas e privadas do Pará, a refletir sobre a fé, os valores cristãos e a relevância da festividade nazarena.

As inscrições para a prova foram encerradas nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, por meio do site da DFN, com fichas enviadas para o e-mail ou entregues pessoalmente na Secretaria da Diretoria. Cada instituição de ensino pôde inscrever até dois estudantes. O número de inscritos ainda não foi divulgado pela DFN.

Premiação e tema da redação

A prova de redação, que será aplicada das 9h às 11h, terá o tema do Círio deste ano, "Maria como Mãe e Rainha de toda a criação", como mote proposto, conforme revelado por Jorge Xerfan, diretor de evangelização da DFN. Ele destacou que o tema é um convite à reflexão sobre o cuidado com o próximo e com o mundo que foi confiado por Deus.

"O Concurso de Redação do Círio é uma oportunidade única para nossos jovens expressarem sua fé e criatividade", disse Xerfan. 

Os autores das três melhores redações e seus respectivos professores receberão prêmios. A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer até o dia 3 de outubro. O anúncio será feito tanto no site da DFN, quanto em sua sede, no Centro Social de Nazaré. As escolas vencedoras também serão informadas sobre o resultado.

Serviço - XXXI Concurso de Redação do Círio 2025

Data da prova: 21 de setembro 

Horário: 9h às 11h 

Local: Centro Social de Nazaré, Praça Justo Chermont, s/n – Nazaré

Palavras-chave

concurso de redação

círio de nazaré

círio 2025

.
