Comitiva com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré embarca para os Estados Unidos

Uma comitiva da Diretoria da Festa de Nazaré embarcou na manhã desta quarta-feira (15) em direção aos Estados Unidos com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que participará de uma intensa agenda de visitas e programações, no período de 16 a 20 de novembro.

O padre Francisco Cavalcante, Pároco da Basílica Santuário, foi recepcionado pelos tripulantes do aeronave, que consideraram o voo mais que especial pela presença da imagem da Santa.

"Esse voo é mais que especial para nós, pois pela primeira vez a padroeira da Amazônia vai seguir com a gente na aeronave. Um momento impar que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estará conosco", diz o comandante.

O Pároco Francisco Cavalcante também se apresentou aos passageiros e disse que com alegria segue em direção a Miami com uma comitiva para o Círio de Nazaré aos estados Unidos. "Anunciamos oficialmente que vamos realizar o primeiro Círio de Nazaré, nos Estados Unidos, uma viagem histórica com todo esse movimento mariano que emana do nosso coração e está chegando em Miami. Serão dias de muitas bençâos e muitas graças. Nós estamos levando uma das principais joais esperituais da expressão católica de Belém do Pará", disse o páraco.

Esta é a primeira vez que uma procissão do Círio de Nazaré será realizada nos Estados Unidos. Nos dias 16, 18 e 19, peregrinações serão realizadas em igrejas em Coral Gables, Key Biscayne, Doral, Miami Beach e Margate, todas nas proximidades de Miami.

A comunidade católica de Kendall, na área metropolitana de Miami, organiza o evento, que acontecerá no domingo (19), precedido de peregrinações em cidades vizinhas. Todos os momentos contarão com a presença da Imagem.

De acordo com o idealizador do Círio de Miami, o publicitário paraense Carlos Cruz, a procissão terá corda, berlinda, hinos e terços e deve percorrer um trajeto de 400 metros, saindo às 18h da Igreja Santa Catarina de Sena (Saint Catherine of Siena Catholic Church), em Kendall.

A visita é uma ação conjunta entre a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, Embaixada do Brasil em Miami e os brasileiros católicos que residem em Miami, da comunidade brasileira de Kendall.