Comando Militar do Norte empregará um efetivo de 1.400 militares no Círio 2024

O Comando Militar do Norte (CMN) contará com um efetivo de 1.400 militares do Exército Brasileiro que darão apoio ao Círio 2024. Eles irão atuar em 3 das 14 romarias oficiais da Festa de Nazaré, para garantir a segurança dos romeiros, a fluidez das principais romarias da Festividade e no o apoio aos atendimentos de saúde.

A apresentação do planejamento foi realizada no Quartel-General Integrado (QGI), em Belém, ao Comandante Militar do Norte, General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, a maior autoridade das Forças Armadas na cidade de Belém, que participa pela primeira vez do Círio de Nazaré.

O Exército atuará no o Círio Fluvial com o seu Ferry Boat “Marechal Bittencourt”, que será um ponto de apoio das equipes de saúde. No local, uma base será montada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cruz Vermelha, aptos a atuar em caso de acidentes durante a Romaria Fluvial.

Já na Trasladação, 235 militares do Exército Brasileiro darão apoio à Guarda de Nazaré na segurança e no isolamento das estações da corda. O objetivo é facilitar o deslocamento da procissão, desde a saída da Imagem Peregrina do Colégio Gentil Bittencourt até a chegada à Catedral Metropolitana.

No domingo da grande procissão do Círio de Nazaré, uma das principais missões do Exército Brasileiro é garantir o atrelamento da Berlinda à corda. Para isso, 400 militares farão a contenção no entorno da “Pedra do Peixe”, na Avenida Portugal com a Rua 15 de novembro.

Ao final da procissão, no entorno da Praça Santuário, outro cordão humano será formado por militares do Exército. A manobra garantirá que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegue à Basílica Santuário. Somente no domingo da grande procissão serão empregados 710 militares no isolamento na região da Basílica, nas seguintes acessos: Rua Generalíssimo Deodoro com Avenida Nª Sra de Nazaré; Alameda Leopoldina com Avenida Nª Sra de Nazaré; Travessa 14 de Março com Avenida Nª Sra de Nazaré; Rua da Basílica com a Praça Justo Chermont.

Tanto na Trasladação quanto no Círio, ambulâncias e equipes de saúde do Exército darão apoio aos romeiros em dois pontos na região da “Escadinha”: Rua Gaspar Viana com a Av. Assis de Vasconcelos e na Companhia Docas do Pará (CDP).

O trabalho do Exército Brasileiro ocorre em parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgãos de segurança pública e demais agências de apoio ao Círio de Nazaré.