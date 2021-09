Com doações na Praça Santuário, 4º Círio Solidário quer angariar 2 mil cestas básicas

Mais de 21 mil pessoas foram beneficiadas com 5.450 cestas na campanha Círio Solidário, lançada em abril de 2020, no começo da pandemia, e agora mais 2 mil cestas deverão ser arrecadadas para entrega a famílias em dificuldade. Esse foco é da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) na quarta edição do evento. A Barca Portuguesa, um dos carros do Círio, está instalada, desde sexta-feira (10), na Praça Santuário para que o público possa depositar alimentos.

“Nesta quarta edição, além de parceiros importantes, como o TRT8 (Tribunal Regional da 8º Região), estamos aceitando arrecadação de alimentos e absorventes femininos em um dos carros de milagres em exposição na Praça Santuário, além de valores através de pix. Essas doações serão destinadas para as paróquias mais carentes e para cerca de 30 instituições de caridade; esperamos, nesta edição, conseguir cerca de 2.000 cestas”, ressalta Albano Martins, coordenador da DFN.

O projeto visava, inicialmente, ofertar serviços gratuitos para a população, como atendimento médico, jurídico, odontológico e emissão de documentos. Por conta da pandemia da covid-19, a DFN precisou transformar o projeto inicial, e assim surgiu a possibilidade de arrecadação de valores para compras de cestas básicas.

Os depósitos e doações são feitos na Praça Santuário e as arrecadações também podem ser realizadas no Centro Social de Nazaré, na sala da Diretoria da Festa de Nazaré. Outros locais serão disponibilizados posteriormente.

A ideia da arrecadação de absorventes íntimos femininos, como ressalta o coordenador da Diretoria da Festa, surgiu por conta da necessidade de combater a pobreza menstrual.

“Esse é um problema recorrente que acomete as adolescentes e jovens estudantes da rede pública, que por vezes deixam de frequentar as aulas em razão de não disporem deste item. No último dia 14 de setembro, o Senado aprovou por unanimidade, o projeto de lei 4968/2019, que cria o Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.”, acentua Albano.

Desde abril de 2020, foram confeccionadas 5.450 cestas básicas que foram entregues para cerca de 30 instituições, como as Obras Sociais da Paróquia da Nazaré (OSPAN), como Missão Belém, Fazenda Esperança, Santo Inácio de Loyola, Guarda de Nazaré, Casa do Pão, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Creche Betinho, Cooperativa de Icoaraci, Preventório Santa Terezinha, Comunidade Mar a Dentro, Instituto Hesed Benevides, Fundação Pestalozzi, creche Santa Rita de Cássia, Cáritas Belém, Casa do Menino Jesus e Paróquia do Aurá.

O 4º Círio Solidário terá a arrecadação até 24 de outubro. A entrega das cestas será realizada durante todo o mês de outubro, pela própria DFN.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A Festa conta patrocinadores e apoiadores.

As formas de doação na campanha são:

Chave Pix: secretaria@ciriodenazare.com.br; valor: R$ 60,00, que equivale a uma cesta básica com 15 itens; na Praça Santuário (no carro Barca Portuguesa).

Reunião

A partir das 15 horas desta segunda-feira (20), dirigentes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) se reunirão membros dos órgãos de Segurança Pública e do Ministério Público para tratar de aspectos relacionados à programação oficial do Círio de Nazaré 2021. O encontro fechado ocorrerá na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).