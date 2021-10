Com 20 metros de altura, imagem luminosa de Nazaré é inaugurada na Doca

Foi inaugurada na noite desta sexta-feira, 8, a imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré, localizada na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca.

Com 20 metros de altura e 11 metros de largura, a estrutura conta com milhares de lâmpadas de LED, que formam o manto da santa. A decoração temática é uma homenagem da Prefeitura de Belém, através da Secretaria de Urbanismo (Seurb), ao Círio de Nazaré.

O evento contou com a presença do padre Francisco Cavalcante, reitor da Basílica Santuário e presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que abençoou a imagem; Albano Martins, diretor-coordenador da Festa de Nazaré; Edilson Moura, vice-prefeito de Belém; além do secretário de Urbanismo, Deivison Alves.

Uma das novidades deste ano é que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai estar em um dispositivo rotacional, o que possibilita um movimento giratório, como se estivesse abençoando o público que passa pelo local.

Os postes localizados no entorno do canal da Doca estão todos decorados com elementos luminosos em forma de anjo e da santa. As alegorias em formato de romaria com barcos, que ficam dentro do canal, estão dispostas como se estivessem navegando em direção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré.