Círios de Ananindeua e Icoaraci celebram Nossa Senhora das Graças neste domingo

Em homenagem a Nossa Senhora das Graças, celebrada no dia 27 de novembro, a Arquidiocese de Belém realiza, neste domingo (26), o Círio das Graças nos santuários dedicados à Santa, em Ananindeua e Icoaraci. Neste ano, com a elevação das duas paróquias à categoria Santuário Arquidiocesano, as tradicionais festividades serão realizadas pela primeira no mesmo período e com Círio no quarto domingo de novembro.

Em Ananindeua, o Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, localizado na BR 316, na praça Vera Cruz, 262, bairro Centro, celebrará no dia 26 deste mês, a 80ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, com o tema “Santuário das Graças, dos Milagres e da Esperança”.

A abertura da Festa da Padroeira de Ananindeua será nesta sexta-feira (24), no Santuário, com missa de encerramento das peregrinações e apresentação da coroa e raios que serão usados pela Imagem de Nossa Senhora, presidida pelo padre Vandilson Lima, vigário episcopal da Região Menino Deus.

No sábado (25), às 18h, será realizada a Missa da Trasladação, presidida pelo pároco, padre Francisco Alves de Lima. Em seguida, o traslado com a Imagem de Nossa Senhora das Graças partirá do Santuário até a Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. A procissão sairá do Santuário e percorrerá a avenida Cláudio Saunders até a paróquia.

No domingo (26), às 7h, ocorrerá a missa do Círio de Ananindeua, que será presidida pelo pároco padre Francisco Alves de Lima, na paróquia Santa Maria Mãe de Deus, localizada na avenida Cláudio Saunders, no bairro do Maguari. Após a missa, a procissão sairá da paróquia Santa Maria Mãe de Deus em direção ao Santuário de Nossa Senhora das Graças.

O percurso do Círio das Graças percorrerá cerca de 2 KM, iniciando na paróquia Santa Maria Mãe de Deus, e percorrerá a avenida Cláudio Saunders e BR 316 (contrafluxo) até o Santuário, onde haverá missa na chegada.

Festividade segue até o dia 3 de dezembro

Na segunda-feira (27), Dia de Nossa Senhora das Graças, a missa solene começará às 19h e será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Segundo a Arquidiocese de Belém, ainda haverá a Romaria da Juventude no sábado, 2 de dezembro, às 15h, e o Círio das Crianças no domingo (3), às 7h, seguido pelo encerramento da festividade à noite.

Icoaraci

O Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, localizado na praça Pio XII, em Icoaraci, celebra a 71ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças neste ano com o tema “Maria, cheia de graça, ensina-nos a viver como escolhidos”. Ao longo da semana, haverá vasta programação. Nesta quarta-feira (22), às 19h30, haverá o concerto “Um Canto para Maria” e, na sexta-feira (24), missa nas escolas às 9h. A missa de encerramento das peregrinações com as famílias, presidida pelo Pároco, Padre Maurício Henrique e abertura da festividade com carreata com a Imagem de Nossa Senhora para a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, será realizada às 18h.

No sábado (25), às 18h30, haverá missa na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na rua 8 de Maio, Nº 1, presidida pelo pároco padre Adalberto do Espírito Santo Brandão. Em seguida, a Trasladação com a Imagem de Nossa Senhora das Graças, que seguirá até a Igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro.

A procissão inicia na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, avenida Augusto Montenegro, rua Oito de Setembro, rua Dr. Lopo de Castro, rua 15 de Agosto, travessa Pimenta Bueno até Igreja de São Sebastião.

No domingo (26), às 7h, será realizada a missa da 71ª edição do Círio de Icoaraci, em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla de Icoaraci, presidida pelo Dom Raimundo Possidônio, bispo coadjutor de Bragança. Após a missa, a procissão do Círio seguirá o seguinte trajeto: Igreja de São Sebastião, rua Siqueira Mendes, rua Dr. Lopo de Castro, rua Manoel Barata, travessa dos Berredos, rua Coronel Juvêncio, Sarmento, rua Dr. Lopo de Castro, rua Padre Júlio Maria até o Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Na chegada, a santa missa será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Quinzena do Círio 26/11 a 10/12

A programação inicia a partir das 18h e inclui missas com padres convidados e atividades culturais. Destaque para a XVI Caminhada da Juventude no sábado, 2 de dezembro, e o 31° Círio das Crianças no domingo (3).