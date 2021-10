Círio Solidário arrecada 2,5 mil cestas e R$ 150 mil em doações

O Círio Solidário 2021 conseguiu arrecadar 2,5 mil cestas básicas e mais de R$ 150 mil em doações. Esse foi o resultado da campanha social atrelada à Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Os resultados surpreenderam a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Pelo menos 640 cestas já foram entregues, desde 28 de setembro. Cerca de 300 foram destinadas para a Casa da Caridade da Paróquia de Nazaré. Uma segunda entrega começou a ser feita desde o último dia 14 de outubro.

Essa campanha começou há quatro anos. Porém, se tornou uma alternativa encontrada para suprir ações solidárias que costumavam ocorrer durante o Círio — as Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (Ospan) —, que foram prejudicadas desde 2020 pela pandemia de covid-19. Inicialmente o projeto ofereceria diversos serviços gratuitos para a população, como atendimento médico, jurídico, odontológico, emissão de documentos, entre outros. Por conta do atual momento, a DFN precisou transformar o projeto inicial, e assim surgiu a possibilidade de arrecadação de valores para compras de cestas básicas.

Desde o início, a DFN conseguiu produzir, com o dinheiro arrecadado através de doações, 5.450 cestas básicas que foram entregues para 31 instituições, beneficiando 10 mil pessoas em vulnerabilidade social. Entre as instituições estão as ligadas às Ospan e outras, como Missão Belém, Fazenda Esperança, Santo Inácio de Loyola, Guarda de Nazaré, Casa do Pão, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Creche Betinho, Cooperativa de Icoaraci, Preventório Santa Terezinha, Comunidade Mar a Dentro, Instituto Hesed Benevides, Fundação Pestalozzi, creche Santa Rita de Cássia, Cáritas Belém, Casa do Menino Jesus e Paróquia do Aurá.

Nesta quarta etapa, a arrecadação vai até 24 de outubro, e as entregas das cestas estão sendo realizadas até o final do mês de outubro, pela DFN. Este ano também foram beneficiadas a Casa da Juventude (Caju), Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, Missão Belém, Fazenda Esperança, Comunidade Católica Sementes do Verbo, abrigo São Vicente de Paula, Fundação Pestalozzi, Vila da Barca, Pará Solidário, entre outros.

Outro projeto lançado este ano foi o Decore a Berlinda, com o objetivo de arrecadar valores para o custeio da ornamentação da Berlinda e de todas as celebrações do Círio 2021. Através do site foram arrecadados 47,74% do valor desses custos, além de 15.000 reais em doações, o que representa 77,47% de todo o valor. O restante foi custeado pela DFN. Esse custeio não inclui as duas trocas de flores que serão efetuadas enquanto a berlinda estiver em exposição na Praça Santuário.

A exposição segue até o dia 24 de outubro, de 6 às 22h, com visitação à Imagem Peregrina a partir das 7h.