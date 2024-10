Círio Musical e Arraial de Nazaré movimentam a noite com fé e diversão

Começou na noite deste domingo (13) mais uma edição do Círio Musical, que ocorre até o dia 26 de outubro na Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém. Quem abriu a festividade foi a banda Anjos de Resgate, que já participou diversas vezes do Círio Musical, inclusive no ano passado, e retorna este ano para a alegria dos fãs.

“A gente ama estar aqui, especialmente no Círio, né? O estado do Pará é um lugar onde a gente toca bastante, mas aqui é muito especial. No Círio, a cada ano, é algo novo, é algo que Deus prepara para a gente. Nossa mãezinha também, nesse terceiro século da nossa vida, com novas coisas, né? E isso é muito especial. A gente vê essa devoção tão linda do povo, que nos contagia. Aprendemos a amar o Círio com o povo de Belém e do Pará”, disse Diego Tiguez, um dos integrantes da banda, ao O Liberal.

A banda tem um fã-clube no Pará, “Somos Anjos Pela Fé”, que completa 11 anos de fundação nesta segunda-feira (14). Priscila Souza, paraense de 38 anos, é uma das integrantes. “Durante a minha caminhada na igreja, ainda na juventude, conheci essa banda maravilhosa através dos famosos CDs, que nos encanta evangelizando com suas canções católicas e o amor pela nossa mãezinha de Nazaré. Essa semente foi plantada no meu coração, e daí surgiu esse grande amor”, declarou a fã.

Banda Anjos de Resgate (Imagem: Cristino Martins/O Liberal)

“É uma banda que evangeliza a minha vida, me fez caminhar e, a cada dia, me estimula a continuar. Uma música que eu amo é Amigos Pela Fé, porque toca o meu coração. Um amigo meu me apresentou a banda e essa música; eu perdi esse amigo, mas o que ele trouxe para a minha vida, a banda Anjos de Resgate traz todo ano. É algo inexplicável. Cada vez que venho ao show deles, minha fé se renova, toca meu coração e me faz permanecer firme na caminhada dentro da igreja”, afirmou a técnica de enfermagem Brenda Santana.

Além do Círio Musical, o público aproveitou o Arraial de Nazaré, que ocorre no estacionamento da Basílica Santuário até o dia 26 de novembro. Centenas de pessoas frequentam o parque durante esse período, como a família de Raquel Cardoso, de 43 anos, que frequentava o parque quando criança e hoje traz sua filha e neta. “Vim quando era nova, depois trouxe minha filha e agora estou aqui com a minha neta de um ano. É uma sensação maravilhosa voltar ao parque, traz muitas recordações do passado. Quando eu era pequena, vinha com a minha mãe, depois vim com meus dois filhos. Meu brinquedo favorito era o trem fantasma”, contou Raquel, que esteve na Basílica Santuário junto com sua filha e neta, agradecendo por uma graça alcançada.

Raquel Cardoso e família (Imagem: Cristino Martins/O Liberal)

O Arraial de Nazaré oferece diversos brinquedos, como autopista, booster, crazy dance, Evolution, Kataclisma, king loop, além de barracas vendendo diversos itens, como comidas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, miriti e bijuterias.

SERVIÇO:

O parque vai funcionar, durante o período fora da quadra nazarena, de 16h às 22h, de segunda a quinta, e de 16h às 22h30, na sexta, sábado e domingo. Durante a quadra nazarena, de 8 a 22 de outubro, o horário será de 16h às 23h. O arraial permanece funcionando até o dia 26 de novembro. Valores: Roda Gigante, Free Style e Montanha Russa: inteira R$ 40 e meia R$ 20; demais brinquedos: inteira R$ 30 e meia R$ 15.

Programação do Círio Musical 2024:

13/10 – Anjos de Resgate

14/10 – Thiago Brado

15/10 – Davidson Silva

16/10 – Ana Gabriela

17/10 – Adoração e Vida

18/10 – Vida e Cruz e Banda Caju

19/10 – Ziza Fernandes

20/10 – Ministério Seráfico e Sementes do Verbo

21/10 – Tony Alison

22/10 – Rosa de Saron

23/10 – Suely Façanha

24/10 – Missionário Shalom

25/10 – Adriana Arydes

26/10 – Padre Cavalcante e Banda da Guarda de Nazaré