Círio de Nazaré: criadores de conteúdo nas redes sociais reforçam a devoção de milhares de pessoas

Entre fé, conexão e o objetivo de transmitir informações, criadores digitais se dedicam a produzir conteúdo sobre o Círio de Nazaré durante o ano inteiro, cobrindo de forma especial a maior festa dos paraenses e levando ao mundo inteiro a devoção dos milhares de fiéis que participam da festividade. Em vídeo, foto, texto ou uma combinação desses formatos, esses influenciadores ajudam a difundir a devoção à Rainha da Amazônia, mantendo viva a tradição e alcançando novos públicos.

Unindo o amor por Nazinha e a vontade de propagar a fé, em 2019, o jornalista Andrei Santos começou a compartilhar materiais sobre o Círio de Nazaré em seu perfil pessoal no Instagram, mas sentiu a necessidade de separar esse material de outros temas. A ideia de criar uma página exclusiva para a festividade surgiu ainda naquele ano, mas só foi concretizada em 2023, com o lançamento do “Circuito do Círio”: “Eu criava posts sobre o Círio, mas acabava misturando com os meus conteúdos, com coisas sobre a rotina”.

Segundo ele, o diferencial da página é abranger várias festividades marianas do estado, não se limitando apenas ao Círio de Nazaré em Belém, mas também em regiões como Vigia, Mosqueiro e Colares. “Eu queria algo que falasse sobre outros Círios, além de Belém”, destaca. Em relação à cobertura dos eventos, Andrei lembra que, em 2023, trabalhou de forma independente. “Era só eu. Pegava o conteúdo do grupo de imprensa no WhatsApp e cobria os eventos, como a Romaria Rodoviária e o Círio Fluvial”, conta.

“Hoje, os posts estão divididos em [publicações com] imagens. Com a aproximação do Círio, criamos conteúdos sobre a programação e o que está acontecendo. Mas, antes disso, costumamos postar fotos e curiosidades. Esse é o estilo da página no antes, durante e depois. O alcance da página vem aumentando bastante nos últimos tempos. A página cresce a cada dia. É muito gratificante”, observa Andrei, que já soma mais de mil seguidores com a página.

Todo conteúdo é produzido por meio do celular (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Para este ano, ele planeja um formato mais colaborativo. “Neste ano de 2024, eu planejei fazer algo diferenciado, porque fiz parcerias com outras páginas de Círio, para fazermos colabs com os conteúdos. Se eu não puder estar em um evento, a equipe da outra página colaborará transmitindo tudo em tempo real”, observa ele, ao lembrar que o objetivo é atingir o maior número de pessoas e com publicações diversas e que os conteúdos são feitos pelo celular, tornando mais prática a produçaõ.

Sonho

Além disso, um sonho pode, em outros casos, dar início a um projeto grandioso. O que começou com a vontade de cobrir a maior procissão do mundo resultou em uma página com mais de 20 mil seguidores no Instagram. O jornalista Gabriel da Mota criou o perfil “Círio Outra Vez” em 2013, quando entrou na faculdade de jornalismo: “Era meu sonho cobrir o Círio de Belém como jornalista. Juntei o útil ao agradável, que era aprender fazendo”, relembra.

“No começo, era mais divulgação do que cobertura em si. O registro dos eventos de modo sistemático começou com o Círio da pandemia, em 2020, fazendo cortes das transmissões e publicando no Facebook. Em 2022, o primeiro Círio presencial completamente coberto por mim e por colegas da imprensa, que cederam seus registros para a página, já foi no Instagram também. O objetivo é informar que é, literalmente, “Círio outra vez”. Temos uma comunicação fluida com o público religioso”, relata Gabriel.

Para Gabriel, a cobertura só é possível graças ao empenho de diversas pessoas. “Desde 2023, trabalho com alunos de Rádio e TV da Escola de Comunicação Papa Francisco e é uma experiência completamente diferente chefiar uma equipe de reportagem: ano passado foram 13 voluntários. E, neste ano, serão 21, incluindo alunos de Jornalismo da UFPA e colegas da imprensa que se tornaram amigos. Conseguimos porque tem muita gente que ama o Círio e a Nossa Senhora de Nazaré”, conta.

Equipe responsável pela cobertura do Círio neste ano pela página "Círio Outra Vez" (Foto: Arquivo pessoal)

Sobre as publicações, Gabriel detalha: “A maioria dos conteúdos são vídeos de 1 a 2 minutos que vão para o Instagram, Facebook e TikTok, em formatos de entrevista, video selfie e registros factuais. Publico notícias em formato de card, com lettering, às vezes como carrossel. Fotos que eu julgo muito emblemáticas ou diferentes do comum também são publicadas, sempre creditando os fotógrafos e com autorização deles. Continua sendo um local de experimentação, mas com mais recursos e gente disposta a colaborar”.

Mesmo sendo um trabalho voluntário, Gabriel explica o motivo de se dedicar ao projeto, que cresceu ao longo dos anos. “Continua sendo um local de experimentação, ainda que tenha se tornado profissional no sentido da qualidade do conteúdo. Somos 65 mil seguidores, somando quatro plataformas”. “E meu retorno são os depoimentos em comentários e mensagens diretas que as pessoas deixam, relatando que conseguem acompanhar o Círio à distância por causa do @ciriooutravez”, reforça.