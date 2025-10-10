Círio de Nazaré 2025 terá presença de autoridades federais; veja lista

A 233ª edição do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, contará com a presença de diversas autoridades políticas. Ministros do governo federal e ex-integrantes da Esplanada já confirmaram presença no evento, que ocorre na capital paraense e deve atrair cerca de 2 milhões de fiéis e visitantes ao longo dos próximos dias.

O ministro das Cidades, Jader Filho, desembarca na capital paraense nesta sexta-feira (10/10). Ele será acompanhado pelo também paraense Celso Sabino, atual ministro do Turismo. Ambos vão marcar presença nas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará.

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante a entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. (Tarso Sarraf / O Liberal)

Ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista no estúdio da Redação Integrada de O Liberal (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Outro nome confirmado é Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Também integra a comitiva federal o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho.

Vinícius de Carvalho. (Foto: Agência Senado)

Alexandre Silveira. (Foto: Agência O Globo)

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, anunciou a presença por meio de uma publicação em uma redes social na manhã desta sexta. Ela destacou que a participação dela será um ato político, espiritual e artístico.

Sonia Guajajara. (Foto: Portal Gov.Br)

Além dos ministros em exercício, o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi, que integrou o governo Lula até maio deste ano, também estará presente no evento.

Carlos Lupi. (Foto: Câmara dos Deputados)

O Círio de Nazaré foi oficialmente aberto na noite da última terça-feira (7/10) com a tradicional cerimônia de iluminação da fachada da Basílica Santuário de Nazaré. A expectativa da Igreja Católica é de que mais de 100 mil turistas visitem Belém durante a festividade — um aumento de 10% em relação ao ano anterior.