Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio de Nazaré 2025 começa atrasado e ganha as ruas de Belém após missa na Catedral da Sé

A procissão mais aguardada terá mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital paraense

Fábio Will
fonte

Emoção e fé marcam início do Círio 2025 (Igor Mota / O Liberal)

O Círio de Nazaré número 233 teve início às 7h26 da manhã deste domingo (12), após a celebração da missa presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. Logo após o encerramento da celebração, a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré deixou a igreja e iniciou o percurso da maior procissão religiosa do mundo.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Milhares de romeiros se emocionaram ao acompanhar o início da caminhada, puxando a corda do Círio, símbolo da fé e da gratidão do povo paraense. O amor e a devoção se espalharam pelas ruas de Belém, transformando a manhã em um grande ato coletivo de fé e esperança.

CONFIRA FOTOS DO INÍCIO DA PROCISSÃO

Círio de Nazaré 2025

Com cerca de 3,6 km de percurso, a romaria reuniu mais de 2 milhões de pessoas, que celebraram mais um Círio marcado por manifestações de amor, agradecimento e devoção à padroeira dos paraenses. O trajeto segue da Catedral da Sé até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a procissão é considerada uma das maiores expressões religiosas do planeta, misturando fé, emoção e tradição.

Entre os símbolos mais representativos da festividade estão os 14 carros dos milagres, a corda, a berlinda e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que percorre as ruas acompanhada por milhões de devotos. A edição de 2025 reafirma o sentimento de fé e união do povo paraense, que ano após ano transforma Belém em um santuário a céu aberto em homenagem à Rainha da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda