Círio 2025: veja o que abre e o que fecha em Belém nos próximos dias

Com a celebração do Círio de Nazaré, que levará milhares de fiéis às ruas de Belém no próximo domingo (12), diversos serviços, espaços e órgãos públicos da capital paraense terão seus horários de funcionamento alterados. Alguns locais, como shopping centers, comércio e espaços públicos, terão horários reduzidos, adotarão escalas de plantão ou, em alguns casos, permanecerão fechados. Neste ano, a Grande Romaria também coincide com o feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Portanto, confira o que abre e o que fecha na Grande Belém nos próximos dias:

Comércio

No domingo (12), o expediente dos trabalhadores do comércio está autorizado no horário de 16h às 22h, com pagamento de uma diária dobrada para o funcionário que trabalhar nesse dia, conforme cláusula 27, parágrafo único, da CCT. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas), deve ser concedida também, ao empregado que trabalhar no domingo, a folga compensatória na semana seguinte ao domingo trabalhado (DSR).

Bancos

Tradicionalmente, os bancos não funcionam aos domingos, como informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). E não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais.

Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados. Somente o PIX. Já nas datas consideradas ponto facultativo, o atendimento ao público segue normalmente.

Terminal Hidroviário de Belém

O Terminal Hidroviário de Belém (THB) “Luiz Rebelo Neto” funcionará em regime de horário diferenciado. No sábado (11), por conta do Círio Fluvial, o espaço só começará a funcionar a partir das 14h - com o fluxo normal de embarcações até às 18h. E no domingo (12), o THB não abrirá. As atividades serão retomadas na segunda-feira (13), às 5h da manhã.

Espaços da Secult

Os equipamentos culturais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura (Secult) também terão alteração no funcionamento. No Complexo Porto Futuro, o Armazém da Gastronomia abre no sábado (11), das 9h às 16h, e no domingo (12), das 12h às 22h. Na segunda-feira (13), o espaço estará fechado. Já o Museu das Amazônias funciona no sábado (11), das 12h às 16h, e no domingo (12), das 14h às 20h. Na segunda-feira (13), o museu estará fechado.

Os museus e memoriais de gestão estadual estarão abertos no sábado (11), das 9h às 14h, e fechados no domingo (12). No caso do Museu do Estado do Pará, apenas a capela estará aberta à visitação. A Estação Cultural de Icoaraci também funcionará no mesmo horário. Na segunda-feira (13), todos os espaços estarão fechados para manutenção.

Os memoriais e museus que funcionam em outros equipamentos seguem o horário de funcionamento desses espaços: o Museu de Gemas do Pará segue o horário do Espaço São José Liberto; o Memorial Amazônico da Navegação segue o horário do Mangal das Garças; o Memorial do Porto segue o horário da Estação das Docas; e o Memorial Verônica Tembé segue o horário do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna.

Atualmente, o Arquivo Público segue fechado para obras de manutenção. Já o Parque da Residência funcionará sábado e domingo, das 9h às 17h, e fecha na segunda-feira (13). O Parque Urbano Belém Porto Futuro funciona normalmente, das 6h às 22h, com entrada até às 21h30. Já o Parque Cemitério da Soledade abre no sábado (11), das 9h às 14h, e permanece fechado no domingo (12) e na segunda-feira (13).

E o Theatro da Paz, na sexta-feira (10), as visitas guiadas estarão suspensas no período da manhã e ocorrerão normalmente à tarde, das 14h às 17h. No sábado (11), domingo (12) e segunda-feira (13), as visitas estarão suspensas.

os espaços turísticos administrados pela Organização Social Pará 2000 - Estação das Docas, Mangal das Garças e Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna – terão horários de funcionamento alterados de forma temporária. Após a semana das celebrações, todos retornam à rotina normal. Os complexos têm entrada gratuita.

Mangal das Garças

Normalmente, o Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, fechando às segundas para manutenção. Durante o Círio, haverá mudanças: em 10/10 (sexta), o funcionamento será das 8h às 18h; em 11/10 (sábado), das 8h às 16h (fecha mais cedo); em 12/10 (domingo), das 11h às 18h (abre mais tarde); e em 13/10 (segunda), das 8h às 18h (excepcionalmente aberto).

Estação das Docas

A Estação das Docas é aberta diariamente, de domingo a quinta, das 10h à meia-noite, e, nas sextas e sábados, das 10h à 1h. No período do Círio, o funcionamento será: 10/10 (sexta) – 10h à 1h; 11/10 (sábado) – 6h às 15h (abertura antecipada e fechamento mais cedo); 12/10 (domingo) – 11h30 à meia-noite (após a procissão do Círio); 13/10 (segunda) – 10h à meia-noite.

Parque Estadual do Utinga

O Parque Estadual do Utinga funciona habitualmente de quarta a segunda, das 6h às 17h, fechando às terças para manutenção. No período do Círio, o horário de funcionamento será: 10/10 (sexta) – 6h às 17h; 11/10 (sábado) – 6h às 17h; 12/10 (domingo) – Fechado (excepcionalmente); 13/10 (segunda) – 6h às 17h; 14/10 (terça) – 6h às 17h (excepcionalmente aberto).

São José Liberto

O Espaço São José Liberto (ESJL) estará fechado ao público no domingo (12). No sábado (11), o ESJL funcionará das 10h às 14h. Excepcionalmente, o espaço abrirá na segunda-feira (13), das 10h às 18h.