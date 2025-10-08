Círio 2025: veja como será a apresentação do manto nesta quinta-feira (9)

A apresentação do manto do Círio de Nazaré, um dos momentos mais aguardados pelos devotos, será realizada nesta quinta-feira (9). O símbolo da festividade poderá ser visto pelo público nesta quinta-feira (9), às 18h, em uma cerimônia na Basílica Santuário. A missa de apresentação será presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém.

A criação do manto segue critérios rigorosos, para refletir o tema da festa e também transmitir uma mensagem evangelizadora, além de reforçar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré por meio de cores, adereços e símbolos cuidadosamente pensados. Segundo o coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, a escolha do manto do Círio 2025 foi feita com muito cuidado e oração.

“Procuramos um desenho que traduzisse o tema deste ano e, ao mesmo tempo, refletisse a fé e a identidade do povo paraense. Cada detalhe carrega um significado especial, pensado para transmitir esperança, devoção e a proteção de Nossa Senhora sobre todos nós”, diz Antônio.

Processo criativo

O processo criativo para confecção e desenho teve início em fevereiro, quando a estilista Letícia Nassar recebeu o convite do casal coordenador do Círio 2025, Antônio e Rosa Sousa. A confecção e o desenho são assinados por Letícia, que contou com o apoio de uma equipe formada por Daniela Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira, responsáveis pelos bordados, Rita Tomé, na costura, e Sheyla Craveiro, no apoio geral.

Em 2023, a estilista foi convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de uma imagem de Nossa Senhora que participou do Círio de Nazaré em Miami, nos Estados Unidos. Em 2024, também foi responsável pelo manto oficial da festividade. Segundo Letícia, a concepção artística do manto 2025 foi um pedido especial do casal coordenador.

Inspirado no tema deste ano, “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, o manto simboliza como Maria se revela como Mãe e Rainha, trazendo riqueza de detalhes em vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.

“O manto 2025 traz uma profunda reflexão sobre a criação e o papel fundamental de Maria na redenção da humanidade. Sinto alegria, emoção e muita expectativa para ver o povo se encontrando com o manto vestindo a Imagem Peregrina. A ansiedade é enorme para viver mais um Círio”, relata Letícia Nassar.

História

A tradição do manto remonta à origem do Círio, quando o caboclo Plácido encontrou a imagem de Nossa Senhora às margens do igarapé Murucutu. Nos primeiros anos, o manto tinha formato retangular. Mais tarde, a confecção passou a ser realizada pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que produzia os mantos com materiais doados por promesseiros, até seu falecimento, em 1973. Desde então, a tradição se mantém viva, renovando a cada ano a devoção e a fé do povo paraense, com diversos artistas convidados.

Serviço

Apresentação do manto do Círio 2025

Data: 9/10, quinta-feira

Hora: 18h

Local: Basílica Santuário