Círio 2025: veja a lista das escolas sorteadas para conduzir os Carros de Promessas

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou, na noite desta quinta-feira (28), o sorteio das escolas que terão a responsabilidade de conduzir os Carros de Promessas durante o Círio 2025. O evento ocorreu às 19h, no Auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, e contou com a participação de 25 escolas de ensino fundamental e médio. A iniciativa integra os jovens diretamente à maior manifestação religiosa do povo paraense.

Todos os anos, os estudantes dessas instituições assumem o papel de acompanhar os Carros de Promessas, auxiliando os devotos que cumprem votos ao longo da grande procissão. Para a diretoria, o envolvimento da juventude é essencial para a preservação da fé e da tradição. “A importância de os jovens participarem da entrega dos carros é porque um dos principais objetivos do Círio é evangelizar. Quanto mais pessoas, principalmente os jovens que são o futuro da nossa nação, se evangelizarem e tiverem fé, mais forte será o movimento. Eles participam, se envolvem, ouvem as histórias e milagres, e a partir daí também podem evangelizar os outros. Assim como Maria foi à casa de Isabel, queremos levar ao mundo a fé e o catolicismo”, afirmou Márcia Tuma, membro da diretoria de procissões do Círio.

Durante o evento, também foi anunciada uma campanha de arrecadação de alimentos entre as escolas participantes. Os itens arrecadados serão destinados à Casa de Plácido.

As escolas sorteadas voltarão a se reunir com a DFN no dia 20 de setembro, às 15h, na Casa de Plácido, para a formação dos alunos. Esse encontro será fundamental para orientar os jovens e alinhar os últimos detalhes da preparação.

Os Carros de Promessas serão retirados pela Guarda de Nazaré, a partir das 2h da manhã do dia do Círio, no Porto Futuro. De lá, serão levados até a avenida Presidente Vargas, onde os alunos das escolas assumirão a condução. No final da procissão, os carros seguirão para o Colégio Gentil Bittencourt. Já na segunda-feira, após o Círio, todos os veículos serão guardados na Estação Luciano Brambilla.

Um destaque do sorteio deste ano foi o Colégio Santo Antônio, que pela terceira vez consecutiva ficou responsável pelo Carro da Saúde.

Desde 2021, o conjunto de carros do Círio passou a contar com 14 unidades, com a inclusão do Carro da Saúde. Atualmente, as escolas ficam responsáveis por nove desses carros, enquanto quatro Carros dos Anjos são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré e a Barca da Guarda Mirim pela Guarda de Nazaré.

Além da Berlinda, compõem o conjunto: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e o Carro da Saúde.

Veja a ordem do sorteio dos Carros de Promessas:

Bandeira: Colégio Marista

Carro de Plácido: Escola Salesiano do Trabalho e Centro Auxilium

Barca Nova: Colégio Impacto e Aslan

Cesto de Promessas: Escola Sesi e Colégio Militar

Barca com Velas: Colégios Santa Catarina e Pequeno Príncipe Avante

Barca Portuguesa: Cesep, C​olégio São Paulo e Colégio Nossa Senhora de Lourdes

Barca com Remos: Colégios Santa Rosa e Gentil e Escola Tenente Rêgo Barros

Dom Fuas: Colégios Rosana Bastos e Madre Celeste e Escola Benjamin Constant

Carro da Saúde: Colégios La Salle, Santo Antônio e Ideal

Sagrada Família: Escola Visconde de Sousa Franco e Colégios Santa Madre e Mirante