Círio de Nazaré

Círio 2025: população faz fila para receber gratuidades das arquibancadas em Belém

Do total de ingressos disponíveis, 600 são destinados à Trasladação e 300 ao Círio

Dilson Pimentel
fonte

A imagem em destaque mostra quatro pessoas em frente a uma mesa, na espera de receber a gratuidade das arquibancadas do Círio 2025. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Por volta das 6h30 desta terça-feira (16/9), já havia fila para receber as gratuidades para as arquibancadas do Círio 2025. A partir das 8 horas, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza a entrega dos 900 ingressos gratuitos para as arquibancadas da Trasladação e do Círio 2025. 

A distribuição ocorre na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré. Do total de ingressos disponíveis, 600 são destinados à Trasladação e 300 ao Círio, assegurando o direito de gratuidade a idosos a partir de 60 anos e a pessoas com deficiência. O padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica de Nazaré, celebrou missa durante a entrega das gratuidades.

image A imagem em destaque mostra o público na fila para receber as gratuidades para as arquibancadas do Círio 2025. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O cadastro foi aberto no dia 11 de setembro pelo site oficial da Lojinha do Círio e encerrou em aproximadamente uma hora, registrando pico de 1.300 acessos por minuto.

A retirada dos ingressos poderá ser feita até às 14h, mediante comprovação do direito e apresentação de documento oficial com foto. Caso o beneficiário não possa comparecer, a retirada poderá ser realizada por um parente, desde que apresente o documento original e comprove o vínculo familiar.

image A retirada dos ingressos poderá ser feita até às 14h, mediante comprovação do direito e apresentação de documento oficial com foto. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Desde 2012, a responsabilidade pela organização das arquibancadas é da DFN. Toda a arrecadação proveniente da venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festividade e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

A professora Aureliana Rocha, de 68 anos, teve acesso à gratuidade para ela e o marido, Ronaldo José. Ela chegou cedo para não pegar fila. “Fico muito satisfeita de ter conseguido pegar (a gratuidade) para ver bem de pertinho. Além de tudo, eu tenho uma fé muito grande em Nossa Senhora”, contou.
O aposentado Milton Bentes, 70, é a primeira vez que consegue a gratuidade, que também adquiriu para a esposa, Lúcia Bentes, 77. Ele destacou que a festividade do Círio é a “coisa mais linda que tem em Belém”. “Tem que ter fé para acompanhar essa multidão de gente. São 70 anos recebendo graça. Todo dia é uma graça”, afirmou.

image A imagem em destaque mostra Rodrigo Cardoso, diretor de Arraial da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Rodrigo Cardoso, diretor de Arraial da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), reforçou que o público que tem direito à gratuidade é toda pessoa acima de 60 anos e portador de deficiência física.   “Desde 6h30 tinham 10 pessoas na fila. Pode vir, está tranquilo e não temos fila. Todas as pessoas vão ser acolhidas da melhor maneira”, reforçou.  

 

Círio de Nazaré
