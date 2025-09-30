Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: plano de segurança e logística das 14 romarias é finalizado

Diretoria se reúne com Marinha, Exército, PM, Bombeiros e mais 20 órgãos para acertar detalhes finais em Belém para a festividade nazarena

O Liberal
fonte

Coletiva de imprensa do Círio 2025. ()

A Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré 2025 se reuniu na noite desta terça-feira (30) com representantes de dezenas de órgãos de segurança, saúde e logística para apresentar e alinhar o plano final das ações referentes às 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré. O encontro ocorreu no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, e marcou a etapa final de planejamento das romarias que ocorrerão em outubro.

image O extenso planejamento visa garantir a segurança e o suporte aos fiéis durante as 14 romarias oficiais e os demais eventos religiosos e culturais. (Gabriel da Mota | Especial O Liberal)

Na coletiva, o diretor de Procissões, Mário Tuma Jr., entregou o roteiro oficial contendo o percurso detalhado de cada romaria, as alterações previstas para 2025, o tempo estimado de realização e a expectativa de público. Além disso, foram definidos os pontos de apoio do Projeto Peregrinos de Nazaré e tratados outros aspectos logísticos cruciais para a coordenação de cada procissão.

O extenso planejamento visa garantir a segurança e o suporte aos fiéis durante as 14 romarias oficiais e os demais eventos religiosos e culturais.

