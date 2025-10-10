Círio 2025: Natura leva ações de bem-estar aos festejos da quadra nazarena em Belém

Com o Círio de Nazaré tomando as ruas de Belém neste domingo (12), a Natura marca presença com diversas ações que celebram a fé, a cultura e o bem-estar amazônico. A marca é parceira oficial da Varanda de Nazaré, idealizada por Fafá de Belém, e do Arrastão do Círio, realizado pelo Arraial do Pavulagem, promovendo ativações que incluem massagens e experimentação de produtos no Espaço Natura Ekos, retoque de maquiagem com as linhas UNA e Faces, uma mesa sensorial de fragrâncias Ekos Ryos, além de distribuição de amostras, brindes sustentáveis e protetores solares durante o cortejo.

“O Círio de Nazaré é um momento de profunda conexão e de encontro com a cultura, a arte e a força da Amazônia. Para a Natura, estar presente neste cenário é reafirmar o nosso compromisso com o cuidado com as pessoas, com a biodiversidade e com as tradições que fortalecem a identidade brasileira. Queremos proporcionar experiências que toquem os sentidos e celebrem a beleza desse movimento coletivo tão único”, conta a Head da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil, conta Julia Ceschin.

Atuação na Casa de Plácido

Em apoio ao acolhimento dos romeiros, a Natura vai disponibilizar produtos como hidratantes e fluido de massagem da linha Ekos Andiroba, que traz o benefício anti cansaço, pois o óleo corporal com andiroba em sua composição pode ser usado para aliviar o cansaço muscular e proporcionar relaxamento.

Arrastão do Círio

No cortejo de rua, a marca vai distribuir amostras de Polpa Hidratante para o Corpo Ekos Andiroba, ação volante com proteção solar com a linha Natura Solar, brindes sustentáveis e que ajudam a refrescar durante o calor amazônico e ativações que conectam a marca à identidade amazônica, à cultura paraense e ao bem-estar das pessoas.

“Para nós do Arraial do Pavulagem, que criamos o Arrastão do Círio, esse patrocínio é um reconhecimento valioso ao trabalho que nós realizamos há tantos anos em Belém e dá a devida importância à cena cultural da Amazônia paraense, é uma honra somar forças com a Natura para valorizar essa tradição. Essa parceria nos permite ampliar o alcance da música, da arte e da alegria que o povo paraense pode compartilhar com o mundo inteiro”, declara o músico e líder do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares.

Durante o final de semana do Círio, nos dias 11 e 12, a Natura terá um espaço na Varanda oferecendo serviço de massagem de pés e mãos no Espaço Ekos, além de experimentação de produtos de toda linha Andiroba. Além disso, as pessoas poderão retocar a maquiagem com um portfólio das marcas Natura Una e Faces.

Espaços Natura

Localizado na Varanda de Nazaré, o espaço funciona como zona de bem-estar e relaxamento, com atendimento de massagem, além de experimentação de produtos de toda linha Ekos Andiroba;

No Espaço Maquiagem Natura, durante as principais celebrações - Trasladação e Círio -, os convidados poderão fazer retoques de maquiagem com produtos UNA e Faces. Já na Mesa sensorial com fragrâncias Ekos Ryos será uma experiência olfativa que conduz os visitantes a uma imersão nos aromas dos rios amazônicos, reforçando o vínculo da marca com a biodiversidade local.

Sobre os momentos da parceria:

Romaria Fluvial - Fafá de Belém recebe convidados no barco da Varanda para acompanhar o Círio Fluvial.

Data: 11 de outubro, sábado, das 06h às 12h

Arrastão do Círio - Cortejo e show conduzidos pelo Arraial do Pavulagem que une dança, teatro e música no dia anterior ao Círio.

Data: 11 de outubro, sábado, das 09h às 14h30

Varanda (Trasladação) - Na noite que antecede ao Círio, as ruas de Belém são tomadas pelos romeiros que participam da procissão noturna.

Data: 11 de outubro, sábado

Varanda (Círio) - No domingo pela manhã, chegamos ao ápice do Círio. Convidados voltam para a Varanda, durante a procissão principal que reúne cerca de 2,5 milhões de pessoas nas ruas.

Data: 12 de outubro, domingo

Casa de Plácido - É um espaço de acolhimento para romeiros, localizado na Praça de Nazaré em Belém, ao lado da Basílica de Nazaré.