Círio 2025: mais de dois mil voluntários participam da ‘formação de dirigentes da peregrinação’

Os devotos estiveram na Assembleia Paraense para o evento que inaugura a preparação espiritual para a festividade

O Liberal
fonte

Mais de dois mil voluntários participam da ‘formação de dirigentes da peregrinação’. (Foto: Diretoria da Festa de Nazaré)

Cerca de 2 mil voluntários participaram, neste domingo (24), da ‘Manhã de Formação de Dirigentes de Peregrinação’ para o Círio 2025. A reunião ocorreu na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O encontro marca o início oficial da preparação espiritual para a maior manifestação religiosa do estado. A programação contou com orientações sobre o Livro das Peregrinações, os temas dos encontros e a agenda de visitas das imagens de Nossa Senhora de Nazaré.

A formação foi conduzida pelo padre João Paulo Dantas e encerrada com missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Akamine. O encontro, que já se tornou tradicional, reúne os voluntários responsáveis por coordenar os encontros de oração nos lares e empresas durante os meses que antecedem a grande procissão, que este ano está marcada para 12 de outubro.

Acessibilidade

Neste ano, além da versão impressa, o Livro das Peregrinações também está disponível gratuitamente em PDF no site do Círio de Nazaré e no aplicativo oficial do Círio. A novidade é a playlist oficial de músicas para os encontros, que já disponível no YouTube.

Os kits de peregrinação começam a ser entregues nesta segunda-feira (25), na loja Lírio Mimoso, mediante agendamento prévio. Cada kit custa R$ 45,00 e inclui: uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré; 15 livros de peregrinação; e 15 cartazes.

A retirada poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, mediante solicitação por meio de ofício assinado pelo pároco.

Tradição

As peregrinações fazem parte da programação do Círio desde 1972, quando o padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário, distribuiu 300 imagens entre os fiéis, que visitaram cerca de 9 mil casas já no primeiro ano. Atualmente, mais de 120 mil residências recebem a visita da imagem da Virgem de Nazaré a cada edição, em Belém e em diversos municípios do Pará.

Palavras-chave

Manhã de Formação de Dirigentes de Peregrinação

círio de nazaré 2025
Círio de Nazaré
