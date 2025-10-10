Círio 2025: mais de 240 catadores atuarão na coleta de resíduos neste fim de semana

Mais de 240 catadores de 14 cooperativas de reciclagem da Região Metropolitana de Belém estarão espalhados pelo trajeto da Trasladação e do Círio de Nazaré neste fim de semana. A iniciativa faz parte do projeto Ecocírio, da Diretoria da Festa de Nazaré e parceiros, que tem como objetivo promover a sustentabilidade, limpeza, inclusão social e a economia circular durante as romarias da quadra nazarena.

Os catadores receberão ajuda de custo pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos, que é responsável pela administração do Aterro Sanitário de Marituba, além de equipamentos de proteção individual e materiais de trabalho. Os trabalhadores catadores também poderão obter renda extra vendendo o material coletado.

“Trabalhar promovendo a sustentabilidade durante o Círio é um compromisso que assumimos desde o início da nossa parceria com o projeto EcoCírio”, afirma Wagner Cardoso, gerente comercial na Guamá Resíduos. “Apoiar os catadores é uma forma de reconhecer a importância do trabalho que eles realizam diariamente, e também é uma maneira de proporcionar mais visibilidade e geração de renda durante um momento tão especial para a nossa região”, diz.

A Guamá é parceira do Ecocírio. Nos anos anteriores, a empresa executou ações de conscientização ambiental, mobilização de voluntários para coleta seletiva e distribuição de materiais e infraestrutura para catadores durante o mês de outubro.