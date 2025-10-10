Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: mais de 240 catadores atuarão na coleta de resíduos neste fim de semana

Os catadores receberão ajuda de custo pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos, que é responsável pela administração do Aterro Sanitário de Marituba, além de equipamentos de proteção individual e materiais de trabalho

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra um catador coletando resíduos durante o Círio. (Foto: Divulgação)

Mais de 240 catadores de 14 cooperativas de reciclagem da Região Metropolitana de Belém estarão espalhados pelo trajeto da Trasladação e do Círio de Nazaré neste fim de semana. A iniciativa faz parte do projeto Ecocírio, da Diretoria da Festa de Nazaré e parceiros, que tem como objetivo promover a sustentabilidade, limpeza, inclusão social e a economia circular durante as romarias da quadra nazarena.

Os catadores receberão ajuda de custo pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos, que é responsável pela administração do Aterro Sanitário de Marituba, além de equipamentos de proteção individual e materiais de trabalho. Os trabalhadores catadores também poderão obter renda extra vendendo o material coletado.

“Trabalhar promovendo a sustentabilidade durante o Círio é um compromisso que assumimos desde o início da nossa parceria com o projeto EcoCírio”, afirma Wagner Cardoso, gerente comercial na Guamá Resíduos. “Apoiar os catadores é uma forma de reconhecer a importância do trabalho que eles realizam diariamente, e também é uma maneira de proporcionar mais visibilidade e geração de renda durante um momento tão especial para a nossa região”, diz. 

A Guamá é parceira do Ecocírio. Nos anos anteriores, a empresa executou ações de conscientização ambiental, mobilização de voluntários para coleta seletiva e distribuição de materiais e infraestrutura para catadores durante o mês de outubro.

