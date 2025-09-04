Círio 2025: inscrições para crianças nos Carros dos Anjos começam na próxima terça-feira (9)

O período de inscrições para as crianças nos Carros dos Anjos inicia na próxima terça-feira (9). Para seguir com o processo de inscrição, os interessados devem procurar o corredor lateral da Basílica Santuário de Nazaré, próximo a Sacristia, no horário de 9h às 12, até o dia 26 ou enquanto houver vagas.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar as cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG dos pais ou responsáveis que acompanharão o menor, além do comprovante de residência e de um número de contato atualizado. Podem participar crianças entre três a dez anos.

Dos 13 carros que fazem parte do Círio, quatro são exclusivos às crianças vestidas de anjos. Cada acomoda cerca de 50 crianças (totalizando 200 vagas) devidamente identificadas por um crachá emitido pela organização. Ao longo do percurso, voluntários distribuem água e lanche aos pequeninos, bem como a realização de todos os cuidados necessários.

A concentração no domingo do Círio, neste ano no dia 12 de outubro, será às 5h30, no local previamente agendado pela coordenação dos carros dos anjos. As crianças devem estar devidamente caracterizadas como anjos.

História

O Grupo do Carro dos Anjos da Paróquia de Nazaré foi formado em 1972, visando auxiliar aos que pagam promessas levando crianças vestidas de anjos nos carros do Círio, por conta do grande número de problemas que aconteciam até então, tais como crianças que se perdiam ou até mesmo se machucavam. Cerca de 300 voluntários atuam neste trabalho.