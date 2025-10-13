Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: grandiosidade e melhorias em segurança são destaques da edição, avalia diretor

Antônio Sousa, diretor coordenador do Círio 2025, ressaltou o aumento do público e a importância das obras nos trajetos para o bom andamento das procissões

Gabriel da Mota e Bruno Roberto (especial para O Liberal)
fonte

Edição de número 233 do Círio de Nazaré foi realizada no último domingo, 12 de outubro (Thiago Gomes / O Liberal)

O Círio de Nazaré de 2025 está sendo marcado pela "grandiosidade" de devotos em todas as procissões realizadas até o momento, segundo a avaliação de Antônio Sousa, diretor coordenador da festividade. Ao Grupo Liberal, Sousa destacou que as sete romarias já realizadas até aqui superaram as anteriores em "grandiosidade de todas as formas, especialmente de devotos". O diretor ressaltou ainda que as emoções são diferentes a cada ano, mas que houve melhorias na edição de 2025, principalmente devido às obras que costumam ocorrer em alguns trajetos. Ele também comentou sobre o fato de a corda não ter chegado inteira até o final das duas maiores romarias, prometendo melhorias para o cumprimento do ritual nos próximos anos.  

A realização de obras facilitou bastante o andamento da romaria e a segurança, sobretudo no Traslado para Ananindeua e Marituba, realizado na última sexta-feira (10). "O Círio é diferente todos os anos, as emoções vividas são diferentes. Este ano facilitou muito as obras em alguns trajetos, principalmente no Traslado para Ananindeua e Marituba, o que facilitou o andamento da romaria e a segurança", comentou Antônio Sousa.

Corda cortada e perspectivas para 2026

Questionado sobre a corda ter sido cortada ou partida de forma precoce, tanto na Trasladação (11), quanto na grande romaria de domingo (12) — fato que tem repercutido negativamente entre os devotos —, o diretor coordenador afirmou que este é um ponto que precisa ser melhorado e será avaliado no balanço final do Círio.

"Vamos avaliar este ponto também. E essa é uma questão que precisamos melhorar", ponderou.

image Antônio Sousa, diretor coordenador do Círio 2025 (Wagner Santana / Arquivo O Liberal)

Nas duas romarias, foram registradas imagens de promesseiros repartindo entre si fragmentos da corda ao longo do percurso; prática cada vez mais comum nos últimos anos.

Ele fez um comparativo com a instituição das estações da corda, que demorou 4 (quatro) anos para alcançar o formato atual. "A corda ocorre a mesma coisa, vamos melhorá-la para o ano que vem, até estar perfeita para as duas procissões", ponderou. A tendência para 2026, segundo o diretor, é o público aumentar ainda mais, o que exigirá melhorias a serem definidas após o balanço final da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Pelo terceiro ano consecutivo, a produção da corda do Círio foi feita no Pará. A Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), empresa responsável pela confecção do artefato, informou que os 800 metros de comprimento (divididos em duas partes, para as duas procissões) foram confeccionados com 60 milímetros de diâmetro, já adaptados às estações de metal, e que os métodos de produção seguem os mesmos, após testes de resistência terem apresentado resultados bem-sucedidos.

Os números oficiais do Círio 2025 serão divulgados pela DFN em uma coletiva de imprensa somente após a última romaria nazarena, o Recírio, que ocorrerá no dia 27 de outubro. Ainda no último domingo (12), os órgãos de segurança do governo do Pará divulgaram que cerca de 2,6 milhões de pessoas acompanharam o Círio pelas ruas da capital paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

balanço do círio

antônio sousa

diretoria da festa de nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda