Círio 2025: dirigentes das peregrinações recebem formação neste domingo (24)

A Manhã de Formação de Dirigentes de Peregrinação para o Círio 2025 ocorre neste domingo (24), a partir das 8h, na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O encontro, que já se tornou tradicional, reúne os voluntários responsáveis por coordenar os encontros de oração nos lares e empresas durante os meses que antecedem a grande procissão, que este ano está marcada para 12 de outubro.

A programação inclui orientações sobre o Livro das Peregrinações, os temas dos encontros e a agenda de visitas das imagens da Virgem de Nazaré. A formação será conduzida pelo padre João Paulo Dantas e encerrada com missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Akamine. A expectativa é de participação de cerca de 2 mil dirigentes.

Peregrinações: quase 50 anos de tradição

As peregrinações começaram em 1972, idealizadas pelo padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário. Inspirado por uma experiência semelhante no Sul do Brasil, ele distribuiu 300 imagens entre os fiéis, que visitaram aproximadamente 9 mil casas já no primeiro ano. O sucesso foi imediato: no ano seguinte, outras paróquias passaram a adotar a prática.

Atualmente, estima-se que mais de 120 mil residências recebam a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré a cada edição, em Belém e em municípios do Pará.

Como participar

Para ser dirigente de peregrinação, não é necessário ter função específica na paróquia. Basta ser voluntário e se dispor a colaborar com o trabalho evangelizador. “Esses dirigentes são pontes entre a Basílica e as comunidades, e essa formação fortalece a missão que cada um assume ao levar a presença de Nossa Senhora de Nazaré às casas, ruas e corações. É mais do que logística: é serviço, é entrega, é evangelho vivo”, reforça Jorge Xerfan, diretor de evangelização da Festa de Nazaré.

Serviço

Manhã de Formação de Dirigentes de Peregrinação

Data: domingo (24/08)

Horário: 8h

Local: Sede campestre da Assembleia Paraense (avenida Almirante Barroso, 4614 - Souza, Belém)

A programação inclui venda de produtos oficiais do Círio.