O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Círio 2025: comissão vistoria percurso do Traslado para Ananindeua e Marituba

Grupo formado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e vários órgãos fará recomendações para segurança do trajeto

O Liberal
fonte

Comissão vistoria o trajeto do Traslado do Círio de Nazaré de Belém para Marituba com o intuito de garantir a segurança dos fiéis. (Divulgação / Diretoria da Festa de Nazaré)

Uma comissão formada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e vários órgãos de segurança estaduais e municipais vistoriam o trajeto do Traslado para Ananindeua e Marituba, uma das mais longas e tradicionais romarias da programação oficial do Círio de Nazaré. A ação é realizada na manhã desta segunda-feira (22). A comissão saiu por volta das 8h da Basílica Santuário de Nazaré.

Em alguns pontos, o grupo orientou pela interdição e até demolição de estruturas para evitar a ocorrência de acidentes durante o Traslado. Em uma área abandonada na terceira parada da santa, localizada na rua Liberdade entrada da Paróquia Cristo Rei, a orientação será demolir parte da estrutura e isolar o restante.

Vistoria de comissão do Círio de Nazaré no Traslado

 

O grupo conta com a participação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda de Nazaré, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN-PA), Batalhão Águia da Polícia Militar (PM), Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB), Secretaria Municipal de Trânsito de Ananindeua (Semutran), Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Setran) de Marituba e Corpo de Bombeiros.

Os representantes avaliam as condições do trajeto para garantir segurança e melhor estrutura para os milhares de fiéis que acompanharão a procissão. Durante a vistoria, serão verificadas as condições das vias, identificados pontos com buracos, obras em andamento e outros aspectos que possam impactar a romaria.

