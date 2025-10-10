Círio 2025: Ananindeua recebe a Imagem Peregrina com homenagens no viaduto do Coqueiro, na BR-316
Os devotos celebraram de forma intensa com confetes e fitas.
Depois do percurso pela capital paraense, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou em Ananindeua. A Rainha da Amazônia passou pelo viaduto do Coqueiro, na BR-316, por volta das 11h, onde recebeu diversas homenagens dos milhares de fiéis que estavam no local.
Os devotos fizeram uma grande festa, com confetes, fitas e fumaças coloridas. Muitas pessoas cantaram em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.
A procissão iniciou na Basílica-Santuário, às 8h, e segue rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no percurso, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré. O Traslado deve durar cerca de 10 horas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA