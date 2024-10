Círio 2024: veja dicas de pontos turísticos e de programações para conhecer em meio à festividade

O Círio de Nazaré, celebrado neste domingo (13), é uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, atraindo milhares de fiéis e turistas de todo o mundo. Além da Grande Romaria, a cidade oferece uma experiência cultural em meio à quadra nazarena. Para aqueles que irão aproveitar a cidade nesta época, também vale a conhecer alguns dos principais pontos turísticos de Belém e das programações que são realizadas para além das procissões. Veja dicas do que fazer em Belém:

Pontos turísticos

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

O ponto central do Círio, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, é um dos maiores símbolos da fé paraense. Com uma arquitetura inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o templo é o destino final da procissão da Grande Romaria. Visitar a basílica é essencial para quem quer entender a profundidade da devoção à santa padroeira. Além de sua importância religiosa, o local impressiona pela beleza e pelo valor histórico.

Museu Memória de Nazaré

Com um acervo especial de objetos que retratam a história da maior manifestação de fé católica do mundo, o espaço Memória de Nazaré faz parte do complexo da Basílica Santuário e está diariamente de portas abertas para receber turistas e devotos. O local abriga centenas de objetos carregados de histórias. É possível desde réplicas em pequena escala de casas, barcos, lojas etc. E até mesmo mantos oficiais das romarias anteriores, entre outros.

Mercado do Ver-o-Peso

Considerado um dos mercados públicos mais icônicos do Brasil, o Ver-o-Peso é o coração pulsante da cultura amazônica. Na maior feira aberta da América Latina, será posso ver encontrar desde peixes frescos a temperos e ervas medicinais.

Estação das Docas

Às margens da Baía do Guajará, a Estação das Docas é um complexo turístico que reúne gastronomia, cultura e lazer. O espaço é ideal para quem quer apreciar a culinária local em um ambiente refinado, além de oferecer uma bela vista para o rio e o pôr do sol. A área conta com bares, restaurantes, lojas de artesanato e uma programação cultural variada.

Mangal das Garças

Para quem busca um contato mais próximo com a natureza, o Mangal das Garças é um oásis verde em meio à cidade. Esse parque ecológico abriga uma rica fauna e flora da Amazônia, incluindo várias espécies de pássaros, borboletas e répteis. O mirante do parque proporciona uma vista panorâmica espetacular da cidade e dos rios que a cercam. O local é um respiro de tranquilidade em meio ao ritmo agitado do Círio.

Vila Círio Iluminado

Outra opção é a Vila Círio Iluminado, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, e está localizada na praça Waldemar Henrique. O projeto, inédito em Belém, seguirá até domingo (13) e contará com shows diariamente, além de uma das maiores rodas-gigantes itinerantes do Brasil, com 24 metros. A programação é totalmente gratuita. O espaço também conta com áreas instagramáveis, feira de artesanato e praça gastronômica.

Programações culturais

Em meio à festividade do Círio, Belém também recebe diversas programações culturais. De apresentações musicais a cortejos, muitas são as opções para quem deseja mergulhar na cultura da região.

11 de outubro (sexta-feira):

Planeta Liz no Círio

Horário: 18h

Local: Estação das Docas

Atrações: Liah Soares, Lorena Queiros, Planeta Liz e outros artistas

Noite Círios - Comunidade Cristo Alegria

Horário: 19h

Local: Teatro Waldemar Henrique

Auto do Círio

Horário: concentração às 19h

Local: Praça do Carmo

Festival Lambateria

Horário: a partir das 19h

Local: Espaço NaBêra

12 de outubro (sábado):

Arrastão do Círio

Horário: às 9h

Local: concentração em frente à Estação das Docas e saída após o fim do Círio Fluvial em direção à Praça D. Pedro II

Festa da Chiquita

Horário: após a passagem da Trasladação

Local: saída da praça da República

Programações artísticas

Exposição “Círio de Nazaré: Percursos (I)Materiais

Data: até o dia 10 de novembro

Local: Galeria Fidanza - Museu de Arte Sacra

Horário: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

Exposição imersiva “Círio de Sensações”

Data: até 26 de outubro

Local: Museu do Círio - Complexo Feliz Lusitânia

Exposição “Cores da Fé”, de Tarso Sarraf e Rose Maiorana

Data: até 4 de novembro

Local: Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU)

Horário: segunda a sexta-feira, das 14h às 18h