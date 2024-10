Círio 2024: veja como serão as 3 romarias oficiais deste sábado (26/10)

Neste sábado (26) serão realizadas mais 3 romarias oficiais da quadra nazarena: Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade e Procissão da Festa. As três integram o calendário oficial de procissões da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Confira os horários e trajetos de cada uma:

Romaria dos Corredores

Romaria dos Corredores (Foto: Ascom DFN)

A Romaria dos Corredores começa no fim da madrugada, às 5h30, com saída da Praça Santuário, e vai passar por diversos bairros de Belém, num percurso de 7 km. Essa romaria foi aprovada em 2014 pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), após um pedido feito por uma comitiva de corredores de rua da capital paraense.

A estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) é que a procissão possa reunir cerca de 4 mil pessoas, em duas horas de duração. A Diretoria da Festa destaca que não há necessidade de inscrição prévia. Ao final da Romaria, com chegada à Praça Santuário, haverá bênção dos padres Barnabitas.

Percurso: Av. Nazaré, seguindo por Generalíssimo Deodoro, Conselheiro Furtado, Padre Eutíquio, João Diogo, Coronel Fortunato, D. Pedro, Padre Champagnat, Av. Portugal, Tamandaré, Gama Abreu, Nazaré e Praça Santuário.

Romaria da Acessibilidade

Romaria da Acessibilidade (Foto: Ascom DFN)

A Romaria da Acessibilidade, a mais nova das romarias, lançada em agosto de 2023, sai às ruas a partir das 8h, da Praça Santuário, logo após a chegada da Romaria dos Corredores. Ela foi idealizada para o público que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Era uma antiga reivindicação de devotos que gostariam de participar do Círio, mas tinham receio devido ao longo trajeto ou ao grande número de devotos das outras romarias. Antônio Sousa, diretor de procissões, estima um público de 3 mil pessoas.

Cerca de 230 voluntários e nove entidades que representam este público, entre profissionais de diversas áreas da saúde, intérpretes de libras, áudio-descritores, darão suporte aos participantes a partir das 7h. Também haverá, nos pontos de apoio, disponibilização de abafadores em caso de barulhos para quem tem sensibilidade auditiva, pontos de atendimento, distribuição de água, banheiros, espaço de acolhimento, sala de descanso, pulseiras de identificação para crianças, cadeiras de rodas, entre outros suportes necessários.

Percurso: avenida Generalíssimo Deodoro, percorrendo a Braz de Aguiar, Travessa Quintino Bocaiúva, Avenida Nazaré, finalizando na Praça Santuário, com percurso de 1,45 km e duração de cerca de uma hora.

Procissão da Festa

Procissão da Festa (Foto: Ascom DFN)

A Procissão da Festa tem mais de 110 anos de tradição, conta com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e é a terceira romaria mais antiga do Círio de Nazaré. Neste ano, a romaria sairá às 17h do dia 26 de outubro, a partir da Comunidade Sagrada Família, localizada na rua Domingos Marreiros. Estima-se que 5 mil pessoas devem comparecer para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Tradicionalmente, a Procissão da Festa é celebrada aos domingos, porém, em virtude da realização do 2° turno das eleições em Belém, a DFN alterou a data da romaria, que neste ano será realizada no sábado.

Às 16h, haverá uma missa preparatória para a Procissão na Comunidade Sagrada Família, localizada na rua Domingos Marreiros, número 938, entre a Av. Alcindo Cacela e a Tv. 14 de Março. A Procissão da Festa sairá dessa mesma Comunidade às 17h, terá 2,3km de extensão e durará cerca de 2 horas.

Percurso: Comunidade Sagrada Família e vai seguir pela rua Domingos Marreiros, travessa 9 de Janeiro, rua Antônio Barreto, av. Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré, até a Praça Santuário.

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)