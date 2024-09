Círio 2024: roteiro final das procissões será divulgado na próxima terça-feira (1)

O plano final com ações para as procissões da Festividade do Círio 2024 será apresentado na próxima terça-feira, 1 de outubro, às 19h, no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, em Belém. Conforme a Diretoria da Festa de Nazaré, o plano será apresentado aos órgãos envolvidos na segurança, atendimento médico e organização geral das 14 romarias oficiais e os demais eventos religiosos e culturais previstos.

O roteiro pretende demonstrar todo o planejamento, mostrando o percurso das procissões, alterações realizadas para este ano, tempo estimado de cada uma, previsão de público, pontos de apoio aos peregrinos de Nazaré, entre outros assuntos relacionados à organização de cada procissão.

A DFN destaca que a Festividade do Círio 2024 conta com a mobilização de diversas entidades, que irão atuar nas 14 romarias oficiais e nos demais eventos religiosos e culturais, para que toda a programação saia conforme o planejado.

As entidades que irão atuar no suporte são: Cruz Vermelha, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal de Belém, Prefeitura Municipal de Ananindeua, Prefeitura Municipal de Marituba, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-Pa), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Economia (Secon), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Defesa Civil, Agência Distrital de Icoaraci, Belemtur, Paratur, Dieese, Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Ministério da Saúde – Samu 192 – e todos os membros da Diretoria da Festa de Nazaré, que estarão à frente dos trabalhos.