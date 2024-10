Círio 2024: Que horas termina a Romaria Fluvial? Veja a previsão de chegada

O Romaria Fluvial com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré iniciou às 09h09 deste sábado (12), com ponto de partida no Trapiche de Icoaraci, no bairro Cruzeiro, em Belém. Às 10h10, a romaria concluiu metade do percurso de cerca de 10 Milhas Marítimas, em torno de 18,5 km.

Acompanhe a transmissão ao vivo do Círio 2024 aqui.

O destino é a Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro Campina, e deve durar cerca de duas horas. Ou seja, a previsão de chegada é por volta das 11h. A romaria conta com a presença do Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, junto da esposa Janja. Ao desembarcar, a Imagem Peregrina se prepara para a Motorromaria, quando centenas de motociclistas homenageiam Nossa Senhora de Nazaré até o Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.