Círio 2024: Profissionais da comunicação participam de missa especial na Basílica de Nazaré

Profissionais da comunicação participaram na noite desta segunda-feira (7), na Basílica Santuário de Nazaré, da Missa dos Comunicadores, um momento dedicado àqueles que irão trabalhar na cobertura do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024, cuja abertura oficial será realizada nesta terça-feira (8). A celebração faz parte da programação oficial do evento religioso, que reúne milhares de devotos em Belém.

Presidida pelo padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica, a missa teve um momento de reflexão sobre o papel essencial dos comunicadores. Em sua homilia, o sacerdote ressaltou a importância desses profissionais em levar tanto a informação quanto a fé às pessoas, utilizando diferentes meios, como a TV, o rádio, a internet e o jornal impresso. “A comunicação é um instrumento poderoso para fortalecer a espiritualidade e manter viva a tradição do Círio”, destacou. Ao final da cerimônia, o padre Gelcimar Santos, vigário da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, concedeu as bênçãos aos comunicadores.

Além dos profissionais da imprensa, a missa também marcou o envio de casais do Encontro de Casais com Cristo (ECC), que atuarão na coleta de doações em cinco romarias. As contribuições buscam apoiar as ações de evangelização realizadas pela Igreja.

O jornalista Matheus Freire participou da Missa dos Comunicadores e destacou a importância desse momento para poder executar seu trabalho ao longo das romarias e demais eventos que fazem parte da programação do Círio.

“Receber as bênçãos antes de iniciar o meu trabalho na cobertura jornalística do Círio é essencial. Esse momento me ajuda a me conectar com Nossa Senhora e renovar minha fé, o que é fundamental para enfrentar a maratona que é trabalhar nesse evento tão grandioso. Além disso, faz parte da minha preparação espiritual e emocional, pois não se trata apenas de um trabalho jornalístico, mas de transmitir a devoção e a fé de um povo”, declarou.