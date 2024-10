Círio 2024: Kd a Berlinda, em Belém, atinge o 4º lugar da App Store neste sábado (12)

No apoio direto aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré durante a programação do Círio, para localização da Imagem Peregrina da Santa Padroeira, o aplicativo Kd a Berlinda alcançou, neste sábado (12), o quarto lugar no "Top Charts", o rankint dos mais populares da App Store (Loja da Apple), na categoria Navegação.

Essa conquista é resultado da implantação no app de novas funcionalidades e melhorias. O Kd a Berlinda tem sido um companheiro indispensável para as pessoas que participam das procissões do Círio de Nazaré, a festa maior dos paraenses e uma das maiores demonstrações de fé no mundo inteiro.

Como prova do alcance do Kd a Berlinda, dona Marília Rodrigues, moradora do Distrito de Icoaraci e devota de Nossa Senhora de Nazaré, declara que

o aplicativo se tornou seu companheiro. "Não fico sem o aplicativo Kd a Berlinda, eu uso para acompanhar todas as romarias, principalmente a Romaria Rodoviária que passa aqui pertinho de casa, quando vejo que tá chegando vou logo para a rua esperar ela passar", destaca Marília.

Funcionalidades

Para a programação do Círio 2024, o aplicativo trouxe três novas funcionalidades: o sensor de proximidade, que avisa os usuários quando a Berlinda está a 500 metros de distância; informações sobre os pontos turísticos; e também sobre o histórico dos horários de saída e chegada da Berlinda nas romarias desde 2012, proporcionando uma visão detalhada das edições passadas. Esse ano, o Kd a Berlinda também se tornou o aplicativo oficial de localização do Círio de Nazaré.

O sucesso do app reflete sua importância cada vez maior durante o evento, como destaca Gustavo Costa, diretor de desenvolvimento de sistemas da Empresa de Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação do Pará (Prodepa). "A cada ano, o aplicativo Kd a Berlinda se consolida ainda mais e já está entre as tradições do Círio de Nazaré. No ano que vem faremos uma reformulação e incluiremos muito mais novidades", afirma.

Além de seus recursos de localização em tempo real, o app oferece uma série de funcionalidades para os usuários, como molduras para selfies, download de cartazes de edições anteriores e acesso a uma galeria de fotos e vídeos. O aplicativo também permite acompanhar as transmissões ao vivo das romarias por meio de parcerias com TV e rádio locais.

Desenvolvido pela Prodepa, o Kd a Berlinda une tradição e tecnologia, oferecendo a devotos e turistas uma experiência enriquecedora durante o Círio de Nazaré, e seu desempenho expressivo na App Store é mais uma prova de seu impacto positivo.