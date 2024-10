Círio 2024: Imagem Peregrina segue pela área do Ver-o-Peso, em Belém

Em um dos momentos mais emocionantes da Trasladação, na noite deste sábado (12), a Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré acaba cruzar a área do Complexo do Ver-o-Peso, seguindo agora pela rua Padre Champagnat até o Largo da Sé, na grande chegada da romaria dos fiéis até a Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha.

Milhares de fiéis participam das homenagens prestadas pelos trabalhadores desse entreposto comercial a céu aberto, considerado o maior da América Latina, e ainda na Praça do Relógio e imediações. A expectativa, neste momento, é pelo instante de ingresso da Imagem Peregrina na Igreja-Mãe, a Catedral Metropolitana de Belém, encerrando a Trasladação.