Círio 2024: gratuidades para arquibancada esgotam em trinta minutos

Em cerca de 30 minutos, todas as mil gratuidades para a arquibancada do Círio deste ano foram solicitadas. Os ingressos são para a Trasladação e a grande procissão de domingo. O início do cadastro começou nesta terça-feira (17), 7h, e por volta das 7h30, já não havia mais ingressos disponíveis. Os ingressos gratuitos foram destinados para idosos, a partir de 60 anos, e pessoas com deficiência.

A entrega das gratuidades será realiza no dia 25/09, de 8h às 14h na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário, mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) detalhou, ainda, que caso a pessoa não possa ir buscar a gratuidade, um representante deve comparecer com o documento da pessoa, mais uma procuração.

No total, foram disponibilizados 1.000 ingressos gratuitos, sendo 400 para o Círio e 600 para a Trasladação. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

Ingressos esgotados

A venda dos ingressos para as arquibancadas deste ano, que começou na última terça-feira (10), encerrou em menos de 24 horas. Segundo a DFN, até final de setembro deve ser disponibilizado outro lote para venda